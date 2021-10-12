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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 12.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 12.10.2021 Європа нарешті “прозріла” та відвернулася від Путіна? Путін готував серію терактів в Україні? Про що мовчать в окупації? До чого може призвести ув’язнення Саакашвілі в Грузії? Напади на правоохоронців: чи здатна поліція нас захистити? Світ після Меркель Як Digital Equipment Corporation створила комп’ютери, які вбили компанію? Чому в’єтнамські водії не пропускають пішоходів на зебрі? Бейонсе показала ноги [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 12.10.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 12.10.2021

Європа нарешті “прозріла” та відвернулася від Путіна?

Путін готував серію терактів в Україні?

Про що мовчать в окупації?

До чого може призвести ув’язнення Саакашвілі в Грузії?

Напади на правоохоронців: чи здатна поліція нас захистити?

Світ після Меркель

Як Digital Equipment Corporation створила комп’ютери, які вбили компанію?

Чому в’єтнамські водії не пропускають пішоходів на зебрі?

Бейонсе показала ноги

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 12.10.2021 / 12.10.2021 10:15
12.10.2021 10:15

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