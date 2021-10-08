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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 08.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.10.2021 НАТО нарешті вдарило по Росії? Таємна записка з Чекістану: які умови Путін висунув Зеленському? Як соціальні мережі зіштовхують людей лобами? Яку пісню Сергій Жадан заспівав би Зеленському? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Чому в Україну повернувся поліомієліт? Справжня історія Брітні Спірс: 13 років “суворого режиму” На чому зекономити в Албанії? Навіщо обличчя Кіану Рівза змащували беконом? Леся Нікітюк перефарбувалась в рожевий? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 08.10.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.10.2021

НАТО нарешті вдарило по Росії?

Таємна записка з Чекістану: які умови Путін висунув Зеленському?

Як соціальні мережі зіштовхують людей лобами?

Яку пісню Сергій Жадан заспівав би Зеленському?

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Чому в Україну повернувся поліомієліт?

Справжня історія Брітні Спірс: 13 років “суворого режиму”

На чому зекономити в Албанії?

Навіщо обличчя Кіану Рівза змащували беконом?

Леся Нікітюк перефарбувалась в рожевий?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 08.10.2021 / 08.10.2021 10:04
08.10.2021 10:04

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