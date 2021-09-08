Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 08.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.09.2021 «Мертвим» мінським угодам нарешті знайшли альтернативу? «Русскій мір» тріщить: навіщо Путіну голоси мешканців ордло на виборах у держдуму? Чому Путіну більше не вдається залякувати росіян “зовнішніми ворогами”? Олімпійський чемпіон розповів, чого саме не вистачає українському спорту Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Чому коронавірус насправді смертельніший, ніж здається? Неймовірна історія Tiffany&Co: як крамничка канцелярії стала всесвітньо відомим брендом? Шопочьом: як виявити протерміновку у супермаркетах? Оголена Крістіна Агілера За що Мадонна ненавидить Леді Гагу? [read_more_news]