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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 08.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.09.2021 «Мертвим» мінським угодам нарешті знайшли альтернативу? «Русскій мір» тріщить: навіщо Путіну голоси мешканців ордло на виборах у держдуму? Чому Путіну більше не вдається залякувати росіян “зовнішніми ворогами”? Олімпійський чемпіон розповів, чого саме не вистачає українському спорту Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Чому коронавірус насправді смертельніший, ніж здається? Неймовірна історія Tiffany&Co: як крамничка канцелярії стала всесвітньо відомим брендом? Шопочьом: як виявити протерміновку у супермаркетах? Оголена Крістіна Агілера За що Мадонна ненавидить Леді Гагу? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 08.09.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.09.2021

«Мертвим» мінським угодам нарешті знайшли альтернативу?

«Русскій мір» тріщить: навіщо Путіну голоси мешканців ордло на виборах у держдуму?

Чому Путіну більше не вдається залякувати росіян “зовнішніми ворогами”?

Олімпійський чемпіон розповів, чого саме не вистачає українському спорту

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Чому коронавірус насправді смертельніший, ніж здається?

Неймовірна історія Tiffany&Co: як крамничка канцелярії стала всесвітньо відомим брендом?

Шопочьом: як виявити протерміновку у супермаркетах?

Оголена Крістіна Агілера

За що Мадонна ненавидить Леді Гагу?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 08.09.2021 / 08.09.2021 10:43
08.09.2021 10:43

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