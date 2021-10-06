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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 06.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 06.10.2021 Хто і навіщо зламав Facebook, Instagram тa Whatsapp? Нова гонка озброєнь: війна близько? Росію знищить нафта? Тайожний роман: навіщо Путіну Шойгу? Зупини Лося: як боротися з порушниками ПДР? Хто і як перевіряє безпеку “євроблях” в Україні? Перший радянський комп'ютер плагіат Apple? Шопочьом: із чого насправді роблять магазинні пельмені? Даша Астаф'єва у корсеті і панчохах Чому Келлі Осборн назвала Крістіну Агілеру “товстим стервом”? YES Brainstorming: деолігархізація України [read_more_news] Стильний образ ведучої Юлії Зорій від бренду PANOVE

Ранок у Великому Місті – випуск від 06.10.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 06.10.2021

Хто і навіщо зламав Facebook, Instagram тa Whatsapp?

Нова гонка озброєнь: війна близько?

Росію знищить нафта?

Тайожний роман: навіщо Путіну Шойгу?

Зупини Лося: як боротися з порушниками ПДР?

Хто і як перевіряє безпеку “євроблях” в Україні?

Перший радянський комп’ютер плагіат Apple?

Шопочьом: із чого насправді роблять магазинні пельмені?

Даша Астаф’єва у корсеті і панчохах

Чому Келлі Осборн назвала Крістіну Агілеру “товстим стервом”?

YES Brainstorming: деолігархізація України

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Стильний образ ведучої Юлії Зорій від бренду PANOVE

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 06.10.2021 / 06.10.2021 10:00
06.10.2021 10:00

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