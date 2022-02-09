Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 09.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 09.02.2022 Кому насправді належить Росія? Спойлер - не Путіну! Навіщо Путін погрожує світові ядерною війною? 5 причин чому Путін не нападе? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Диктатори і окультизм: хто “захищає” тиранів від прокльонів? Чому на емблемі Kappa - голі люди?! Шопочьом: як виявити протерміновку в кулінарії? Де саме знімали фільм «Інферно»? Віра Брежнєва - у міні-сукні Успіх Віллу Сміту принесла помста?! [read_more_news]