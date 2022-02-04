Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 04.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 04.02.2022 України без СРСР не було б? Тероборона: хто першими дадуть відсіч ворогу у населених пунктах? Коронавірус викликає діабет?! Що спільного у Путіна і Муссоліні? Литвин розказав, чи зіпсувала його політика Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Про що говорить Київ в очікуванні війни? HEWLETT-PACKARD: комп'ютерний гігант з гаражу Бідність і розкіш на Філіппінах «Примарним вершником» мав стати Джоні Депп?! Як Coca Cola займається благодійністю? Молода дружина Венсана Касселя обрала робота! [read_more_news]