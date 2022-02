Ранок у Великому Місті – випуск від 08.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.02.2022

Чому дружба Росії та Китаю вигідна Україні?

«План окупації»: у Кремлі мріють про концтабори в Україні?!

Про що говорить Київ в очікуванні війни?

Чому в українців коротка пам‘ять?

Ким насправді був Симон Петлюра?

Чому львів’яни задихаються?

Від колгоспника до кривавого диктатора: хто такий Олександр Лукашенко?

Мільярдер Ларрі Еллісон працював на ЦРУ?!

Як обіграти казино?

Чому кувейтські жінки не люблять іноземок?

На які теми не жартують у Дизель Шоу?

Кайлі Дженнер стала мамою вдруге

