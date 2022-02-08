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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 08.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.02.2022 Чому дружба Росії та Китаю вигідна Україні? «План окупації»: у Кремлі мріють про концтабори в Україні?! Про що говорить Київ в очікуванні війни? Чому в українців коротка пам‘ять? Ким насправді був Симон Петлюра? Чому львів’яни задихаються? Від колгоспника до кривавого диктатора: хто такий Олександр Лукашенко? Мільярдер Ларрі Еллісон працював на ЦРУ?! Як обіграти казино? Чому кувейтські жінки не люблять іноземок? На які теми не жартують у Дизель Шоу? Кайлі Дженнер стала мамою вдруге [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 08.02.2022
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.02.2022

Чому дружба Росії та Китаю вигідна Україні?

«План окупації»: у Кремлі мріють про концтабори в Україні?!

Про що говорить Київ в очікуванні війни?

Чому в українців коротка пам‘ять?

Ким насправді був Симон Петлюра?

Чому львів’яни задихаються?

Від колгоспника до кривавого диктатора: хто такий Олександр Лукашенко?

Мільярдер Ларрі Еллісон працював на ЦРУ?!

Як обіграти казино?

Чому кувейтські жінки не люблять іноземок?

На які теми не жартують у Дизель Шоу?

Кайлі Дженнер стала мамою вдруге

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 08.02.2022 / 08.02.2022 10:00
08.02.2022 10:00

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