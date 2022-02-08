Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 08.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.02.2022 Чому дружба Росії та Китаю вигідна Україні? «План окупації»: у Кремлі мріють про концтабори в Україні?! Про що говорить Київ в очікуванні війни? Чому в українців коротка пам‘ять? Ким насправді був Симон Петлюра? Чому львів’яни задихаються? Від колгоспника до кривавого диктатора: хто такий Олександр Лукашенко? Мільярдер Ларрі Еллісон працював на ЦРУ?! Як обіграти казино? Чому кувейтські жінки не люблять іноземок? На які теми не жартують у Дизель Шоу? Кайлі Дженнер стала мамою вдруге [read_more_news]