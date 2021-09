Прихований підкуп виборців. Як Росія краде голоси Донбасу?

Те, що жителів окупованої частини Донбасу можна використовувати для маніпуляції громадьскою думкою чи виборів, у Кремлі зрозуміли ще кілька років тому.

Власне, тоді ж почали роздавати російські паспорти жителям ОРДЛО.

Перша спроба залучити цей ресурс для голосування зробили минулого року, під час так званого референдуму за поправки до конституції Росії.

А вже рівно тиждень тому Верховна Рада України звернулась до міжнародної спільноти з проханням не визнавати вибори до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих Криму та ОРДЛО.

Із Кримом все більш-менш зрозуміло — окупанти поводяться там не соромлячись і відкрито.

Але яким чином Росія втягує мешканців окупованого Донбасу у свої вибори, якщо сама не визнає ці псевдоутворення?

Навіщо це Кремлю?

І якими можуть бути наслідки для України?

Фото: Unsplash

