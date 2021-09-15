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Video: Прихований підкуп виборців. Як Росія краде голоси Донбасу?

Те, що жителів окупованої частини Донбасу можна використовувати для маніпуляції громадьскою думкою чи виборів, у Кремлі зрозуміли ще кілька років тому. Власне, тоді ж почали роздавати російські паспорти жителям ОРДЛО. Перша спроба залучити цей ресурс для голосування зробили минулого року, під час так званого референдуму за поправки до конституції Росії. [read_more_news] А вже рівно тиждень тому Верховна Рада України звернулась до міжнародної спільноти з проханням не визнавати вибори до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих Криму та ОРДЛО. Із Кримом все більш-менш зрозуміло —  окупанти поводяться там не соромлячись і відкрито. Але яким чином Росія втягує мешканців окупованого Донбасу у свої вибори, якщо сама не визнає ці псевдоутворення? Навіщо це Кремлю? І якими можуть бути наслідки для України? Дивіться у у авторській рубриці нашого провідного аналітика Костянтина Ігнатчука "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації. Фото: Unsplash

Прихований підкуп виборців. Як Росія краде голоси Донбасу?
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Те, що жителів окупованої частини Донбасу можна використовувати для маніпуляції громадьскою думкою чи виборів, у Кремлі зрозуміли ще кілька років тому.

Власне, тоді ж почали роздавати російські паспорти жителям ОРДЛО.

Перша спроба залучити цей ресурс для голосування зробили минулого року, під час так званого референдуму за поправки до конституції Росії.

Також по темі: Чому російська "опозиція" не розуміє Україну? Крах гордості путінської авіації. Чому російські літаки постійно падають Кремль шаленіє. Чим парад до Дня Незалежності розлютив Москву

А вже рівно тиждень тому Верховна Рада України звернулась до міжнародної спільноти з проханням не визнавати вибори до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих Криму та ОРДЛО.

Із Кримом все більш-менш зрозуміло —  окупанти поводяться там не соромлячись і відкрито.

Але яким чином Росія втягує мешканців окупованого Донбасу у свої вибори, якщо сама не визнає ці псевдоутворення?

Навіщо це Кремлю?

І якими можуть бути наслідки для України?

Дивіться у у авторській рубриці нашого провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Прихований підкуп виборців. Як Росія краде голоси Донбасу? / 15.09.2021 11:30
15.09.2021 11:30

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