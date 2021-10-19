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Video: Пошук роботи: які якості роботодавці шукають у молодих спеціалістах

Молодь активно шукає роботу. А роботодавці — молодих спеціалістів. Проте на ринку праці виник парадокс. З статистикою, понад 10% українців — безробітні, а роботодавці не можуть знайти молоді кадри. До того ж, за відкритими даними одного з інформаційних сервісів, кількість пропозицій порівняно з 2020 роком зросла на 104% і фактично перевищує показники докарантинних часів. [read_more_news] Приміром тільки на джоб-порталі grc.ua розміщено 22 тисячі вакансій. Які галузі найбільш популярні серед молоді? Які вимоги висувають роботодавці до молодих спеціалістів? Та на що варто звертати увагу шукачам? Усі подробиці — у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одягнутися на співбесіду. Фото: Pexels

Пошук роботи: які якості роботодавці шукають у молодих спеціалістах
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Молодь активно шукає роботу. А роботодавці — молодих спеціалістів.

Проте на ринку праці виник парадокс.

З статистикою, понад 10% українців — безробітні, а роботодавці не можуть знайти молоді кадри.

До того ж, за відкритими даними одного з інформаційних сервісів, кількість пропозицій порівняно з 2020 роком зросла на 104% і фактично перевищує показники докарантинних часів.

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Приміром тільки на джоб-порталі grc.ua розміщено 22 тисячі вакансій.

Які галузі найбільш популярні серед молоді?

Які вимоги висувають роботодавці до молодих спеціалістів?

Та на що варто звертати увагу шукачам?

Усі подробиці — у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одягнутися на співбесіду.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Пошук роботи: які якості роботодавці шукають у молодих спеціалістах / 19.10.2021 14:00
19.10.2021 14:00

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