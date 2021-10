Пошук роботи: які якості роботодавці шукають у молодих спеціалістах

Молодь активно шукає роботу. А роботодавці — молодих спеціалістів.

Проте на ринку праці виник парадокс.

З статистикою, понад 10% українців — безробітні, а роботодавці не можуть знайти молоді кадри.

До того ж, за відкритими даними одного з інформаційних сервісів, кількість пропозицій порівняно з 2020 роком зросла на 104% і фактично перевищує показники докарантинних часів.

Приміром тільки на джоб-порталі grc.ua розміщено 22 тисячі вакансій.

Які галузі найбільш популярні серед молоді?

Які вимоги висувають роботодавці до молодих спеціалістів?

Та на що варто звертати увагу шукачам?

Усі подробиці — у сюжеті.

Фото: Pexels

