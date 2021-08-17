УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Новобудова під Києвом може тріснути? Деталі гучного будівельного скандалу

На Київщині, у селі Святопетрівське люди налякані. Бояться, що їхній дім може тріснути. За їх словами, у новобудові збираються зносити несучі стіни. А це небезпечно. І, до речі, заборонено законом. [read_more_news] Така проблема існує в багатьох будинках в країні. Що ж відбувається в Святопетрівському? Дивіться у сюжеті рубрики "Гаряча тема". Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мешканці Дніпра воюють із забудовником. Фото: Pexels

Новобудова під Києвом може тріснути? Деталі гучного будівельного скандалу
0 Коментувати

На Київщині, у селі Святопетрівське люди налякані.

Бояться, що їхній дім може тріснути.

За їх словами, у новобудові збираються зносити несучі стіни.

А це небезпечно. І, до речі, заборонено законом.

Також по темі: Пожежі у хмарочосах. Як уникнути трагедії? Блискавки атакують. Як уберегтися від смертельної небезпеки Негода атакує. Як уберегтися і запобігти трагедії

Така проблема існує в багатьох будинках в країні.

Що ж відбувається в Святопетрівському?

Дивіться у сюжеті рубрики “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мешканці Дніпра воюють із забудовником.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Новобудова під Києвом може тріснути? Деталі гучного будівельного скандалу / 17.08.2021 17:00
17.08.2021 17:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь