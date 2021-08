Новобудова під Києвом може тріснути? Деталі гучного будівельного скандалу

На Київщині, у селі Святопетрівське люди налякані.

Бояться, що їхній дім може тріснути.

За їх словами, у новобудові збираються зносити несучі стіни.

А це небезпечно. І, до речі, заборонено законом.

Така проблема існує в багатьох будинках в країні.

Що ж відбувається в Святопетрівському?

Дивіться у сюжеті рубрики “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мешканці Дніпра воюють із забудовником.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.