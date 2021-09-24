УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Нові імена в мистецтві. У PinchukArtCentre покажуть роботи номінантів на престижну премію

У PinchukArtCentre відбувся прес-показ виставки 21 номінантки та номінанта на Премію Future Generation Art Prize 2021. Виставка зосередиться на представленні робіт, які демонструватимуть найактуальніші творчі тенденції нового покоління художниць та художників. Заснована Фондом Віктора Пінчука в 2009 році, Future Generation Art Prize — це міжнародна премія в галузі сучасного мистецтва. [read_more_news] Її головною метою є відкриття нових імен у світі мистецтва та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників. Детальніше про це дивіться у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі. Фото: Прес-служба PinchukArtCentre

Нові імена в мистецтві. У PinchukArtCentre покажуть роботи номінантів на престижну премію
0 Коментувати

У PinchukArtCentre відбувся прес-показ виставки 21 номінантки та номінанта на Премію Future Generation Art Prize 2021.

Виставка зосередиться на представленні робіт, які демонструватимуть найактуальніші творчі тенденції нового покоління художниць та художників.

Заснована Фондом Віктора Пінчука в 2009 році, Future Generation Art Prize — це міжнародна премія в галузі сучасного мистецтва.

Також по темі: Місце, де панують секс, музика і вовки. Що таке Vukojebina, і де її можна побачити Один з найвпливовіших форумів світу. Як пройшов YES Brainstorming 2021 PinchukArtCentre відновив безкоштовні екскурсії. Чому туди варто потрапити?

Її головною метою є відкриття нових імен у світі мистецтва та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі.

Фото: Прес-служба PinchukArtCentre

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Нові імена в мистецтві. У PinchukArtCentre покажуть роботи номінантів на престижну премію / 24.09.2021 17:00
24.09.2021 17:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь