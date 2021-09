Нові імена в мистецтві. У PinchukArtCentre покажуть роботи номінантів на престижну премію

У PinchukArtCentre відбувся прес-показ виставки 21 номінантки та номінанта на Премію Future Generation Art Prize 2021.

Виставка зосередиться на представленні робіт, які демонструватимуть найактуальніші творчі тенденції нового покоління художниць та художників.

Заснована Фондом Віктора Пінчука в 2009 році, Future Generation Art Prize — це міжнародна премія в галузі сучасного мистецтва.

Її головною метою є відкриття нових імен у світі мистецтва та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Фото: Прес-служба PinchukArtCentre

