Місце, де панують секс, музика і вовки. Що таке Vukojebina, і де її можна побачити

Маємо чудове рішення для тих, хто не знає чим зайняти себе у столиці.

У PinchukArtCentre — нова гучна виставка, на якій панують секс, музика і вовки…

За задумом митця Ніколая Карабіновича, Vukojebina — це містична зона, десь між тут і ніде.

У ній поєднуються справжнє життя та процес концептуального осмислення.

Заздалегідь варто зазначити, що жодна тварина не постраждала.

Заради виставки, митець придбав вовків у вигляді опудал.

То що ж таке та містична Vukojebina, і про що вона взагалі?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Фото: PinchukArtCentre

