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Video: Місце, де панують секс, музика і вовки. Що таке Vukojebina, і де її можна побачити

Маємо чудове рішення для тих, хто не знає чим зайняти себе у столиці. У PinchukArtCentre — нова гучна виставка, на якій панують секс, музика і вовки... За задумом митця Ніколая Карабіновича, Vukojebina — це містична зона, десь між тут і ніде. У ній поєднуються справжнє життя та процес концептуального осмислення. [read_more_news] Заздалегідь варто зазначити, що жодна тварина не постраждала. Заради виставки, митець придбав вовків у вигляді опудал. То що ж таке та містична Vukojebina, і про що вона взагалі? Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовні екскурсії від PinchukArtCentre. Фото: PinchukArtCentre

Місце, де панують секс, музика і вовки. Що таке Vukojebina, і де її можна побачити
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Маємо чудове рішення для тих, хто не знає чим зайняти себе у столиці.

У PinchukArtCentre — нова гучна виставка, на якій панують секс, музика і вовки…

За задумом митця Ніколая Карабіновича, Vukojebina — це містична зона, десь між тут і ніде.

У ній поєднуються справжнє життя та процес концептуального осмислення.

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Заздалегідь варто зазначити, що жодна тварина не постраждала.

Заради виставки, митець придбав вовків у вигляді опудал.

То що ж таке та містична Vukojebina, і про що вона взагалі?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовні екскурсії від PinchukArtCentre.

Фото: PinchukArtCentre

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ICTV / Ранок / Місце, де панують секс, музика і вовки. Що таке Vukojebina, і де її можна побачити / 05.08.2021 10:20
05.08.2021 10:20

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