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Video: Небезпечний газ: як уберегти свою багатоповерхівку від вибуху

По всій країні одна за одною в повітря підлітають багатоповерхівки Усі ми пам’ятаємо ці трагічні вибухи газу у будинках у Кропивницькому, Запоріжжі та Новій Одесі. Спеціалісти у сфері управління будинками в один голос повторюють: ми в небезпеці! Аби подібних трагедій більше не трапилося і ми залишились живими, слід знати, хто і як має обслуговувати наші газові мережі. Однак це питання відкрите навіть на державному рівні, кажуть фахівці. За труби й газову техніку, яка є у квартирі, відповідають її власники, за внутрішньобудинкові мережі – співвласники (ОСББ або ЖЕК). А от обслуговувати ці мережі може компанія, яка має ліцензію. Тож аби наш будинок не підлетів у повітря, треба на загальних зборах обирати фахового управителя, який потім звітуватиме про стан усього обладнання багатоповерхівки. [read_more_news] Чому не можна нехтувати вентиляцією у квартирі? Що таке газосигналізатор? Як його встановити? Детальніше дивіться в сюжеті Ольги Клибанської. Нагадаємо, раніше ми розповідали про вибух на Позняках. Фото: Pexels

Небезпечний газ: як уберегти свою багатоповерхівку від вибуху
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По всій країні одна за одною в повітря підлітають багатоповерхівки

Усі ми пам’ятаємо ці трагічні вибухи газу у будинках у Кропивницькому, Запоріжжі та Новій Одесі.

Спеціалісти у сфері управління будинками в один голос повторюють: ми в небезпеці!

Аби подібних трагедій більше не трапилося і ми залишились живими, слід знати, хто і як має обслуговувати наші газові мережі.

Однак це питання відкрите навіть на державному рівні, кажуть фахівці.

За труби й газову техніку, яка є у квартирі, відповідають її власники, за внутрішньобудинкові мережі – співвласники (ОСББ або ЖЕК).

А от обслуговувати ці мережі може компанія, яка має ліцензію.

Тож аби наш будинок не підлетів у повітря, треба на загальних зборах обирати фахового управителя, який потім звітуватиме про стан усього обладнання багатоповерхівки.

Також по темі: Вибух на Позняках: хто винен у трагедії, і коли потерпілі отримають обіцяне житло Як Україна відбила газову атаку Кремля? Знову подорожчає? Що буде з цінами на газ цього року

Чому не можна нехтувати вентиляцією у квартирі?

Що таке газосигналізатор?

Як його встановити?

Детальніше дивіться в сюжеті Ольги Клибанської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вибух на Позняках.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Небезпечний газ: як уберегти свою багатоповерхівку від вибуху / 10.02.2022 18:00
10.02.2022 18:00

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