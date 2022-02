Небезпечний газ: як уберегти свою багатоповерхівку від вибуху

По всій країні одна за одною в повітря підлітають багатоповерхівки

Усі ми пам’ятаємо ці трагічні вибухи газу у будинках у Кропивницькому, Запоріжжі та Новій Одесі.

Спеціалісти у сфері управління будинками в один голос повторюють: ми в небезпеці!

Аби подібних трагедій більше не трапилося і ми залишились живими, слід знати, хто і як має обслуговувати наші газові мережі.

Однак це питання відкрите навіть на державному рівні, кажуть фахівці.

За труби й газову техніку, яка є у квартирі, відповідають її власники, за внутрішньобудинкові мережі – співвласники (ОСББ або ЖЕК).

А от обслуговувати ці мережі може компанія, яка має ліцензію.

Тож аби наш будинок не підлетів у повітря, треба на загальних зборах обирати фахового управителя, який потім звітуватиме про стан усього обладнання багатоповерхівки.

Чому не можна нехтувати вентиляцією у квартирі?

Що таке газосигналізатор?

Як його встановити?

Детальніше дивіться в сюжеті Ольги Клибанської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вибух на Позняках.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.