Не вважають за свято. Чому єгиптяни не святкують Новий Рік?

Вже зовсім скоро ми будемо підіймати келихи під бій курантів і їсти олів’є. А що в цей час робитимуть єгиптяни, які в них традиції святкування Нового року?

Розповіла українка Лара, яка вже 7 років живе в Хургаді.

Вона каже, що єгиптяни просто не полюбили Новий рік і не вважають його вартим своєї особливої уваги.

Хоча винятки є, іноземці, які постійно проживають в країні і єгиптяни, які тісно спілкуються з європейцями, зокрема українцями, можуть погуляти з нагоди настання нового року.

Де в Єгипті знайти шампанське до святкового столу, якщо в супермаркетах воно не продається? Чому більшість єгиптян ігнорують новий рік? І як його святкують резиденти та туристи?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше емігрантка вже розповідала про життя в Єгипті.

Фото: Pexels

