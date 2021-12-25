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Video: Не вважають за свято. Чому єгиптяни не святкують Новий Рік?

Вже зовсім скоро ми будемо підіймати келихи під бій курантів і їсти олів’є. А що в цей час робитимуть єгиптяни, які в них традиції святкування Нового року? Розповіла українка Лара, яка вже 7 років живе в Хургаді. Вона каже, що єгиптяни просто не полюбили Новий рік і не вважають його вартим своєї особливої уваги. Хоча винятки є, іноземці, які постійно проживають в країні і єгиптяни, які тісно спілкуються з європейцями, зокрема українцями, можуть погуляти з нагоди настання нового року. [read_more_news] Де в Єгипті знайти шампанське до святкового столу, якщо в супермаркетах воно не продається? Чому більшість єгиптян ігнорують новий рік? І як його святкують резиденти та туристи? Подробиці у відео. Нагадаємо, раніше емігрантка вже розповідала про життя в Єгипті. Фото: Pexels

Не вважають за свято. Чому єгиптяни не святкують Новий Рік?
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Вже зовсім скоро ми будемо підіймати келихи під бій курантів і їсти олів’є. А що в цей час робитимуть єгиптяни, які в них традиції святкування Нового року?

Розповіла українка Лара, яка вже 7 років живе в Хургаді.

Вона каже, що єгиптяни просто не полюбили Новий рік і не вважають його вартим своєї особливої уваги.

Хоча винятки є, іноземці, які постійно проживають в країні і єгиптяни, які тісно спілкуються з європейцями, зокрема українцями, можуть погуляти з нагоди настання нового року.

Також по темі: Що взяти з собою на відпочинок в Єгипет? Що відбувається за межами all inclusive? Емігрантка показала нетуристичний бік Єгипту Що подивитись в Єгипті, окрім пірамід

Де в Єгипті знайти шампанське до святкового столу, якщо в супермаркетах воно не продається? Чому більшість єгиптян ігнорують новий рік? І як його святкують резиденти та туристи?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше емігрантка вже розповідала про життя в Єгипті.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Не вважають за свято. Чому єгиптяни не святкують Новий Рік? / 25.12.2021 11:50
25.12.2021 11:50

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