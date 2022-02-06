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Video: Найнебезпечніші місця планети: де природа показує свою смертельну силу

Де знаходяться найнебезпечніші місця планети. Краєвиди Землі дивовижні. Вони змушують людей їздити на кінець світу, щоб насолодитись ними. Але є місця, де слід виявляти максимальну обережність. Багато безтурботних туристів загинули чи втратили здоров'я, недооцінивши цих куточків планети. Наприклад, у Таїланді через ринок прямує потяг. А природа острова Гаваїв прекрасна і дивовижна, але тут приховано багато незбагненного. І вона не завжди готова прийняти вторгнення людей у свій дім. [read_more_news] Які ще місця смертельно небезпечні для людей? Як природа противиться впливу людей на екологію? Детальніше про це дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкрасивіші місця України. Фото: Рexels

Найнебезпечніші місця планети: де природа показує свою смертельну силу
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Де знаходяться найнебезпечніші місця планети.

Краєвиди Землі дивовижні.

Вони змушують людей їздити на кінець світу, щоб насолодитись ними.

Але є місця, де слід виявляти максимальну обережність.

Багато безтурботних туристів загинули чи втратили здоров’я, недооцінивши цих куточків планети.

Наприклад, у Таїланді через ринок прямує потяг.

А природа острова Гаваїв прекрасна і дивовижна, але тут приховано багато незбагненного.

І вона не завжди готова прийняти вторгнення людей у свій дім.

Також по темі: Метеорити з Марсу відправлять назад на червону планету. Навіщо це NASA? Хто занурить світ у хаос? Британська розвідка МІ-6 назвала глобальні загрози для всієї планети Дика природа проти цивілізації: чому тварини повертаються в міста на карантині

Які ще місця смертельно небезпечні для людей?

Як природа противиться впливу людей на екологію?

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкрасивіші місця України.

Фото: Рexels

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ICTV / Ранок / Найнебезпечніші місця планети: де природа показує свою смертельну силу / 06.02.2022 13:30
06.02.2022 13:30

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