Найнебезпечніші місця планети: де природа показує свою смертельну силу

Де знаходяться найнебезпечніші місця планети.

Краєвиди Землі дивовижні.

Вони змушують людей їздити на кінець світу, щоб насолодитись ними.

Але є місця, де слід виявляти максимальну обережність.

Багато безтурботних туристів загинули чи втратили здоров’я, недооцінивши цих куточків планети.

Наприклад, у Таїланді через ринок прямує потяг.

А природа острова Гаваїв прекрасна і дивовижна, але тут приховано багато незбагненного.

І вона не завжди готова прийняти вторгнення людей у свій дім.

Які ще місця смертельно небезпечні для людей?

Як природа противиться впливу людей на екологію?

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкрасивіші місця України.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.