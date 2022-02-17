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Video: Мрія у реальності: як отримати грант на освіту за кордоном

Найкраща закордонна освіта для майбутніх лідерів України. Попити кави на зелених галявинах Оксфорду чи насолоджуватись краєвидами Гарвардського університету, а потім піти на навчання. Це вже давно стало реальністю для молодих і талановитих українців. Вже 12 років наші студенти навчаються в найкращих ВНЗ світу за підтримки програми "Всесвітні студії", яка покриває фінансову частину навчання. Нині йде тринадцятий набір на участь у програмі. Ця освітня програма має на меті сформувати групу професіоналів здатних позитивно змінювати пріорітетні напрямки в нашій країні. Участь можуть взяти громадяни України віком до 35 років. [read_more_news] Яку суму може отримати учасник програми? Якщо в списку немає обраного університету, що робити? Які напрями є пріоритетними? Детальніше про це дивіться в сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проєкт стипендіата Завтра.UA покращує життя столиці. Фото: Unsplash

Мрія у реальності: як отримати грант на освіту за кордоном
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Найкраща закордонна освіта для майбутніх лідерів України.

Попити кави на зелених галявинах Оксфорду чи насолоджуватись краєвидами Гарвардського університету, а потім піти на навчання.

Це вже давно стало реальністю для молодих і талановитих українців.

Вже 12 років наші студенти навчаються в найкращих ВНЗ світу за підтримки програми “Всесвітні студії”, яка покриває фінансову частину навчання.

Нині йде тринадцятий набір на участь у програмі.

Ця освітня програма має на меті сформувати групу професіоналів здатних позитивно змінювати пріорітетні напрямки в нашій країні.

Участь можуть взяти громадяни України віком до 35 років.

Також по темі: Сексуальна освіта в Україні: надія майбутнього чи гіркі реалії сьогодення? Чи потрібна вища освіта у сучасному світі? Освіта за кордоном: що потрібно знати для вступу

Яку суму може отримати учасник програми?

Якщо в списку немає обраного університету, що робити?

Які напрями є пріоритетними?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проєкт стипендіата Завтра.UA покращує життя столиці.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Мрія у реальності: як отримати грант на освіту за кордоном / 17.02.2022 11:20
17.02.2022 11:20

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