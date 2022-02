Мрія у реальності: як отримати грант на освіту за кордоном

Найкраща закордонна освіта для майбутніх лідерів України.

Попити кави на зелених галявинах Оксфорду чи насолоджуватись краєвидами Гарвардського університету, а потім піти на навчання.

Це вже давно стало реальністю для молодих і талановитих українців.

Вже 12 років наші студенти навчаються в найкращих ВНЗ світу за підтримки програми “Всесвітні студії”, яка покриває фінансову частину навчання.

Нині йде тринадцятий набір на участь у програмі.

Ця освітня програма має на меті сформувати групу професіоналів здатних позитивно змінювати пріорітетні напрямки в нашій країні.

Участь можуть взяти громадяни України віком до 35 років.

Яку суму може отримати учасник програми?

Якщо в списку немає обраного університету, що робити?

Які напрями є пріоритетними?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ахави Тесленко.

Фото: Unsplash

