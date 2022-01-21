Video: Інвестори панікують: чому долар в Україні різко здорожчав і до чого тут Росія?
За останній тиждень долар здорожчав більше, ніж на гривню. Що ж сталося?
Очікувалося, що гривня у 2022 році буде досить стабільною, а долар найближчим часом помірно зростатиме.
Головною умовою було те, що Росія не розпочне наступ на Україну.
Як бачимо, повторного вторгнення поки що не відбулося, проте іноземна валюта все одно піднялася в ціні.
З економічної точки зору, жодних об'єктивних причин для падіння гривні немає.
Теперішню ситуацію спричинили панічні настрої іноземних інвесторів, що мали великі українські боргові облігації.
Нині вони позбуваються від рахунків в Україні, через що на ринку виникає дефіцит валюти й надлишок гривні.
[read_more_news]
Річ у тому, що бізнесмени налякані агресивною поведінкою Росії, що в будь-який момент може почати повномасштабну війну з Україну.
Ситуацію псують ще й ЗМІ, які роздмухують плітки про можливу ескалацію й окупацію України.
Саме через це іноземці якомога швидше намагаються врятувати свої гроші від імовірної біди, а гривня продовжує дешевшати.
Наскільки страхи інвесторів виправдані?
Якими можуть бути наслідки ситуації з доларом?
Що робити простим людям?
Детальні дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про прогнози на курс долара в 2022-му.
Фото: Pexels
Інвестори панікують: чому долар в Україні різко здорожчав і до чого тут Росія?