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Video: Інвестори панікують: чому долар в Україні різко здорожчав і до чого тут Росія?

За останній тиждень долар здорожчав більше, ніж на гривню. Що ж сталося? Очікувалося, що гривня у 2022 році буде досить стабільною, а долар найближчим часом помірно зростатиме. Головною умовою було те, що Росія не розпочне наступ на Україну. Як бачимо, повторного вторгнення поки що не відбулося, проте іноземна валюта все одно піднялася в ціні. З економічної точки зору, жодних об'єктивних причин для падіння гривні немає.
Теперішню ситуацію спричинили панічні настрої іноземних інвесторів, що мали великі українські боргові облігації.
Нині вони позбуваються від рахунків в Україні, через що на ринку виникає дефіцит валюти й надлишок гривні. [read_more_news] Річ у тому, що бізнесмени налякані агресивною поведінкою Росії, що в будь-який момент може почати повномасштабну війну з Україну. Ситуацію псують ще й ЗМІ, які роздмухують плітки про можливу ескалацію й окупацію України. Саме через це іноземці якомога швидше намагаються врятувати свої гроші від імовірної біди, а гривня продовжує дешевшати. Наскільки страхи інвесторів виправдані? Якими можуть бути наслідки ситуації з доларом? Що робити простим людям? Детальні дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука. Нагадаємо, раніше ми розповідали про прогнози на курс долара в 2022-му.  Фото: Pexels

Інвестори панікують: чому долар в Україні різко здорожчав і до чого тут Росія?
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За останній тиждень долар здорожчав більше, ніж на гривню. Що ж сталося?

Очікувалося, що гривня у 2022 році буде досить стабільною, а долар найближчим часом помірно зростатиме.

Головною умовою було те, що Росія не розпочне наступ на Україну.

Як бачимо, повторного вторгнення поки що не відбулося, проте іноземна валюта все одно піднялася в ціні.

З економічної точки зору, жодних об’єктивних причин для падіння гривні немає.

Теперішню ситуацію спричинили панічні настрої іноземних інвесторів, що мали великі українські боргові облігації.

Нині вони позбуваються від рахунків в Україні, через що на ринку виникає дефіцит валюти й надлишок гривні.

Також по темі: Долар по 100? Як Кремль намагається знищити гривню загостренням на Донбасі 12 млн доларів: як прибиральник виграв гроші у лотереї і спустив їх на вітер За що Україна має сплатити Китаю мільярд доларів?

Річ у тому, що бізнесмени налякані агресивною поведінкою Росії, що в будь-який момент може почати повномасштабну війну з Україну.

Ситуацію псують ще й ЗМІ, які роздмухують плітки про можливу ескалацію й окупацію України.

Саме через це іноземці якомога швидше намагаються врятувати свої гроші від імовірної біди, а гривня продовжує дешевшати.

Наскільки страхи інвесторів виправдані?

Якими можуть бути наслідки ситуації з доларом?

Що робити простим людям?

Детальні дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прогнози на курс долара в 2022-му. 

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Інвестори панікують: чому долар в Україні різко здорожчав і до чого тут Росія? / 21.01.2022 16:20
21.01.2022 16:20

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