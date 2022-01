Інвестори панікують: чому долар в Україні різко здорожчав і до чого тут Росія?

За останній тиждень долар здорожчав більше, ніж на гривню. Що ж сталося?

Очікувалося, що гривня у 2022 році буде досить стабільною, а долар найближчим часом помірно зростатиме.

Головною умовою було те, що Росія не розпочне наступ на Україну.

Як бачимо, повторного вторгнення поки що не відбулося, проте іноземна валюта все одно піднялася в ціні.

З економічної точки зору, жодних об’єктивних причин для падіння гривні немає.

Нині вони позбуваються від рахунків в Україні, через що на ринку виникає дефіцит валюти й надлишок гривні.

Річ у тому, що бізнесмени налякані агресивною поведінкою Росії, що в будь-який момент може почати повномасштабну війну з Україну.

Ситуацію псують ще й ЗМІ, які роздмухують плітки про можливу ескалацію й окупацію України.

Саме через це іноземці якомога швидше намагаються врятувати свої гроші від імовірної біди, а гривня продовжує дешевшати.

Наскільки страхи інвесторів виправдані?

Якими можуть бути наслідки ситуації з доларом?

Що робити простим людям?

Детальні дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука.

Фото: Pexels

