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Video: 12 млн доларів: як прибиральник виграв гроші у лотереї і спустив їх на вітер

Як прибиральник зірвав джекпот.

Майкл Керрол, який працював прибиральником сміття виграв у лотерею 12 мільйонів доларів! Проте правильно розпорядитись подарунком долі так і не зміг. За кілька років він витратив всі кошти. Зрештою знову повернувся працювати сміттярем. [read_more_news] Але чому він жалкує про це? Як гроші вплинули на його життя? І чому не принесли щастя? Детальніше про це дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про речі на яких не можна економити. Фото: Рexels

12 млн доларів: як прибиральник виграв гроші у лотереї і спустив їх на вітер
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Як прибиральник зірвав джекпот.

Майкл Керрол, який працював прибиральником сміття виграв у лотерею 12 мільйонів доларів!

Проте правильно розпорядитись подарунком долі так і не зміг.

За кілька років він витратив всі кошти.

Зрештою знову повернувся працювати сміттярем.

Також по темі: Своя справа: українець створив власний сервіс із прибирання Українців дурять аферисти із лотерейними квитками Фінансові піраміди: чому люди самі несуть гроші шахраям

Але чому він жалкує про це?

Як гроші вплинули на його життя?

І чому не принесли щастя?

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про речі на яких не можна економити.

Фото: Рexels

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ICTV / Ранок / 12 млн доларів: як прибиральник виграв гроші у лотереї і спустив їх на вітер / 18.01.2022 14:50
18.01.2022 14:50

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