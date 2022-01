12 млн доларів: як прибиральник виграв гроші у лотереї і спустив їх на вітер

Як прибиральник зірвав джекпот.

Майкл Керрол, який працював прибиральником сміття виграв у лотерею 12 мільйонів доларів!

Проте правильно розпорядитись подарунком долі так і не зміг.

За кілька років він витратив всі кошти.

Зрештою знову повернувся працювати сміттярем.

Але чому він жалкує про це?

Як гроші вплинули на його життя?

І чому не принесли щастя?

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Фото: Рexels

