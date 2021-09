Хто винен? США розсекретили правду про теракт 11 вересня

11 вересня 2001 року терористи захопили чотири комерційні авіалайнери.

Два з них направили в башні-близнюків Всесвітнього торгового центру на Манхеттені в Нью-Йорку.

За офіційними даними терористичні атаки спланували і влаштували ісламісти терористичного угрупування «Аль-Каїда».

Тоді загинуло майже 3 000 осіб, ще близько 6 000 поранених.

Цей теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.

Вперше за 20 років ФБР розсекретило та оприлюднило один з файлів у розслідуванні теракту 11 вересня.

Які документи розсекретили ФБР?

Що стало відомо?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Pixabay

