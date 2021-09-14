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Video: Хто винен? США розсекретили правду про теракт 11 вересня

11 вересня 2001 року терористи захопили чотири комерційні авіалайнери. Два з них направили в башні-близнюків Всесвітнього торгового центру на Манхеттені в Нью-Йорку. За офіційними даними терористичні атаки спланували і влаштували ісламісти терористичного угрупування «Аль-Каїда». Тоді загинуло майже 3 000 осіб, ще близько 6 000 поранених. Цей теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв. Вперше за 20 років ФБР розсекретило та оприлюднило один з файлів у розслідуванні теракту 11 вересня. [read_more_news] Які документи розсекретили ФБР? Що стало відомо? Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому дістанеться багатостраждальний Афганістан. Фото: Pixabay

Хто винен? США розсекретили правду про теракт 11 вересня
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11 вересня 2001 року терористи захопили чотири комерційні авіалайнери.

Два з них направили в башні-близнюків Всесвітнього торгового центру на Манхеттені в Нью-Йорку.

За офіційними даними терористичні атаки спланували і влаштували ісламісти терористичного угрупування «Аль-Каїда».

Тоді загинуло майже 3 000 осіб, ще близько 6 000 поранених.

Цей теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.

Вперше за 20 років ФБР розсекретило та оприлюднило один з файлів у розслідуванні теракту 11 вересня.

Також по темі: Світ на порозі третьої світової війни? До чого призведе "поразка США у Кабулі" Головна загроза для США — Росія? Американська розвідка оприлюднила резонансну доповідь Кремлівські авантюри в Афганістані. Як США "підставили" Росію

Які документи розсекретили ФБР?

Що стало відомо?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому дістанеться багатостраждальний Афганістан.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Хто винен? США розсекретили правду про теракт 11 вересня / 14.09.2021 12:50
14.09.2021 12:50

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