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Video: Хо-хо-хо! Де Санта-Клауси вчаться літати на оленях?

Аби стати Санта-Клаусом, потрібно вчитися у спеціальній школі Сант! Чарльз Говард створив першу в світі школу професійних Санта-Клаусів, щоб навчити дідусів бути охайними, правильно говорити і навіть сміятися, а також як саме поводитися з оленями! І ця школа стала настільки популярною, що до неї з'їжаються учні з усього світу. [read_more_news] Які саме іспити треба здати, щоб стати справжнім Санта-Клаусом? Скільки заробляє школа, яка вчить бородачів казати фірмове “хо-хо-хо”? І до чого тут йога? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2022 рік. Фото: Unsplash

Хо-хо-хо! Де Санта-Клауси вчаться літати на оленях?
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Аби стати Санта-Клаусом, потрібно вчитися у спеціальній школі Сант!

Чарльз Говард створив першу в світі школу професійних Санта-Клаусів, щоб навчити дідусів бути охайними, правильно говорити і навіть сміятися, а також як саме поводитися з оленями!

І ця школа стала настільки популярною, що до неї з’їжаються учні з усього світу.

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Які саме іспити треба здати, щоб стати справжнім Санта-Клаусом?

Скільки заробляє школа, яка вчить бородачів казати фірмове “хо-хо-хо”?

І до чого тут йога?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2022 рік.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Хо-хо-хо! Де Санта-Клауси вчаться літати на оленях? / 25.12.2021 09:11
25.12.2021 09:11

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