Хо-хо-хо! Де Санта-Клауси вчаться літати на оленях?

Аби стати Санта-Клаусом, потрібно вчитися у спеціальній школі Сант!

Чарльз Говард створив першу в світі школу професійних Санта-Клаусів, щоб навчити дідусів бути охайними, правильно говорити і навіть сміятися, а також як саме поводитися з оленями!

І ця школа стала настільки популярною, що до неї з’їжаються учні з усього світу.

Які саме іспити треба здати, щоб стати справжнім Санта-Клаусом?

Скільки заробляє школа, яка вчить бородачів казати фірмове “хо-хо-хо”?

І до чого тут йога?

Дивіться у відео.

Фото: Unsplash

