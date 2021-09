Хліб з кров’ю та антисанітарія: що виявила ревізія столичного закладу

Зазвичай, коли ми обираємо ресторан чи кафе ми зважаємо на інтер’єр та ціну. Також важливим фактором буде смак їжі.

Але якщо зазирнути туди, куди звичайний споживач не може потрапити — на кухню, де готують їжу — може стати лячно.

Протерміновані продукти та суцільне порушення санітарних норм.

Експерт Максим Несміянов побував на кухні одного з популярних київських кафе з ревізією.

Те, що він побачив, його шокувало.

Чим насправді годують в популярному кафе?

Де і в яких умовах миють кухоні прилади?

Детальніше про це дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можна отримати компенсацію за отруєння у кафе.

