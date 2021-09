Гундяєв проголосить анафему Варфоломію? Що сталося і до чого тут Україна

У Путінській РПЦ вкотре сказилися через підтримку України з боку Варфоломія.

Вселенський патріарх у серпні прибув до Києва з кількаденним насиченим візитом — зокрема, взяв участь в урочистостях до 30-ї річниці Незалежності України.

Але, як відомо, головною причиною вереску московських церковників залишається автокефалія, надана Варфоломієм Українській церкві у 2019.

Це рішення значно послабило гібридний вплив Росії в Україні.

Тому Вселенського патріарха росіяни записали в розкольники, а російський верховний піп Кіріл Гундяєв, який перебуває на службі у Путіна, навіть пригрозив йому анафемою.

То що сталося насправді?

І якими можуть бути незворотні наслідки для РПЦ?

Деталі баталій із політично-релігійного фронту, дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Патриарх Кирилл

