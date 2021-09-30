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Video: Гундяєв проголосить анафему Варфоломію? Що сталося і до чого тут Україна

У Путінській РПЦ вкотре сказилися через підтримку України з боку Варфоломія. Вселенський патріарх у серпні прибув до Києва з кількаденним насиченим візитом — зокрема, взяв участь в урочистостях до 30-ї річниці Незалежності України.  Але, як відомо, головною причиною вереску московських церковників залишається автокефалія, надана Варфоломієм Українській церкві у 2019. Це рішення значно послабило гібридний вплив Росії в Україні. Тому Вселенського патріарха росіяни записали в розкольники, а російський верховний піп Кіріл Гундяєв, який перебуває на службі у Путіна, навіть пригрозив йому анафемою. [read_more_news] То що сталося насправді? І якими можуть бути незворотні наслідки для РПЦ? Деталі баталій із політично-релігійного фронту, дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому вибори в Думу — це чергове шоу Кремля. Фото: Патриарх Кирилл

Гундяєв проголосить анафему Варфоломію? Що сталося і до чого тут Україна
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У Путінській РПЦ вкотре сказилися через підтримку України з боку Варфоломія.

Вселенський патріарх у серпні прибув до Києва з кількаденним насиченим візитом — зокрема, взяв участь в урочистостях до 30-ї річниці Незалежності України. 

Але, як відомо, головною причиною вереску московських церковників залишається автокефалія, надана Варфоломієм Українській церкві у 2019.

Це рішення значно послабило гібридний вплив Росії в Україні.

Тому Вселенського патріарха росіяни записали в розкольники, а російський верховний піп Кіріл Гундяєв, який перебуває на службі у Путіна, навіть пригрозив йому анафемою.

Також по темі: Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна Які помилки Росії йдуть на користь Україні? Думка Павла Казаріна Росії вигідна конфронтація із США? Думка Казаріна

То що сталося насправді?

І якими можуть бути незворотні наслідки для РПЦ?

Деталі баталій із політично-релігійного фронту, дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому вибори в Думу — це чергове шоу Кремля.

Фото: Патриарх Кирилл

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ICTV / Ранок / Гундяєв проголосить анафему Варфоломію? Що сталося і до чого тут Україна / 30.09.2021 10:25
30.09.2021 10:25

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