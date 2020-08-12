Китай і Україна співпрацюватимуть. Чому США проти і при чому Мотор Січ?

Мотор Січ – українське підприємство, яке розташоване у Запоріжжі, та один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки та промислових газотурбінних установок.

Зі стратегічної точки зору ця компанія дуже важлива. Однак власниками найбільшого пакету акцій Мотор Січі є китайська компанія Skyrizon. Поки що лише юридично.

Китайці цілком законно придбали компанію ще у 2016-му, та у такої покупки виявилось чимало противників: від тодішньої української влади до влади США.

Усі 56% акцій, якими опосередковано володіє громадянин Китаю Ван Сіньлей, ще з 2018-го під арештом. А тому з ними заборонені будь-які операції.

Нині покупку Мотор Січі вже понад рік перевіряє Антимонопольний комітет України.

– Мені видається, що намагаються знайти якісь перешкоди, якісь зачіпки в законодавстві, є там вони чи немає. Чи найменший натяк, що вони є, для того, щоб блокувати подібні угоди, – зауважив політичний експерт Олександр Мусієнко.

Та зовсім скоро ситуація може змінитися, і китайські інвестори таки отримають контроль над підприємством.

Стало відомо, що у гру вступив харківський бізнесмен-олігарх Олександр Ярославський та його бізнес-група DCH.

І на думку китайських інвесторів, це допоможе подолати усі юридичні перешкоди.

Звісно, у самого Ярославського в цій історії також є вигода. Керівництво Skyrizon публічно заявило, що у разі успішного вирішення питання з Антимонопольним комітетом, компанії харківського бізнесмена буде належати 25% акцій.

На перший погляд ситуація проста і зрозуміла, але у 1994-му році Мотор Січ приватизували. Відтак будь-які заборони законного продажу іншим акціонерам – це прямий тиск на бізнес.

Чи будуть все-таки співпрацювати Україна та Китай, і чому США проти цього? Дивіться в сюжеті.

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