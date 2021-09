На кону — виживання людства? Про що говорили на конференції YES Brainstorming

Через пандемію коронавірусу цьогорічна Ялтинська європейська стратегія відбулася у новому форматі дискусії – YES Brainstorming.

Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з низкою найвідоміших мислителів світу.

Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегія (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Цьогорічний YES Brainstorming був особливий тим, що лідери та активісти серйозно задалися питанням виживання людства в епоху пандемії.

І які саме теми обговорювали?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі.

Фото: yalta european strategy

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.