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Video: На кону — виживання людства? Про що говорили на конференції YES Brainstorming

Через пандемію коронавірусу цьогорічна Ялтинська європейська стратегія відбулася у новому форматі дискусії – YES Brainstorming. Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з низкою найвідоміших мислителів світу. Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегія (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. [read_more_news] Цьогорічний YES Brainstorming був особливий тим, що лідери та активісти серйозно задалися питанням виживання людства в епоху пандемії. І які саме теми обговорювали? Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі. Фото: yalta european strategy

На кону — виживання людства? Про що говорили на конференції YES Brainstorming
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Через пандемію коронавірусу цьогорічна Ялтинська європейська стратегія відбулася у новому форматі дискусії – YES Brainstorming.

Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з низкою найвідоміших мислителів світу.

Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегія (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

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Цьогорічний YES Brainstorming був особливий тим, що лідери та активісти серйозно задалися питанням виживання людства в епоху пандемії.

І які саме теми обговорювали?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі.

Фото: yalta european strategy

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ICTV / Ранок / На кону — виживання людства? Про що говорили на конференції YES Brainstorming / 29.09.2021 18:00
29.09.2021 18:00

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