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Video: Шанс змінити Україну на краще. Завтра.UA шукає талановитих студентів

Сьогодні розпочався прийом заявок на 16-й конкурс стипендій від програми "Завтра.UA". Підтримка талановитої молоді від загальнонаціональної програми Victor Pinchuk Foundation покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України. Можливо, це саме твій шанс самореалізуватися та змінити Україну на краще. Бо саме таких амбітних та талановитих студентів і шукає "Завтра.UA", щоб надати їм фінансову підтримку для реалізації власних проеків. [read_more_news] У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців? Тоді обов'язково відправляйте свою заявку. Документи можна подати до 18 грудня. Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про інноваційні розробки молодих вчених України. Фото: Pexels

Шанс змінити Україну на краще. Завтра.UA шукає талановитих студентів
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Сьогодні розпочався прийом заявок на 16-й конкурс стипендій від програми “Завтра.UA”.

Підтримка талановитої молоді від загальнонаціональної програми Victor Pinchuk Foundation покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України.

Можливо, це саме твій шанс самореалізуватися та змінити Україну на краще.

Бо саме таких амбітних та талановитих студентів і шукає “Завтра.UA”, щоб надати їм фінансову підтримку для реалізації власних проеків.

Також по темі: Від мрій до дій: як отримати грант на навчання за кордоном З Бахмута в Кембридж: як грантова програма дозволяє українцям вчитися за кордоном Наука в Україні жива? Як Завтра.UA втілює мрії в реальність

У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляйте свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інноваційні розробки молодих вчених України.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Шанс змінити Україну на краще. Завтра.UA шукає талановитих студентів / 20.10.2021 11:40
20.10.2021 11:40

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