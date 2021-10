Шанс змінити Україну на краще. Завтра.UA шукає талановитих студентів

Сьогодні розпочався прийом заявок на 16-й конкурс стипендій від програми “Завтра.UA”.

Підтримка талановитої молоді від загальнонаціональної програми Victor Pinchuk Foundation покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України.

Можливо, це саме твій шанс самореалізуватися та змінити Україну на краще.

Бо саме таких амбітних та талановитих студентів і шукає “Завтра.UA”, щоб надати їм фінансову підтримку для реалізації власних проеків.

У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляйте свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

