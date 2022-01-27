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Video: Боснійська криза: на Балканах розпочнеться війна?

Все, що потрібно знати про ситуацію на Балканах. Нині увага всього світу прикута до російських військових на українських кордонах! Але потенційно небезпечні події розгортаються й в інших місцях Європи. Лідери сербських меншин в Боснії і Герцеговині відкрито закликають до ліквідації держави. Попередня спроба знищити країну привела до війни. Судячи з риторики представників боснійських сербів, вони відрито націлились на розкол країни. Нещодавно вони заявили про створення власної армії. І ці події не обіцяють нікому нічого доброго. А особливо - Україні. [read_more_news] Де саме незабаром може розв'язатися війна? Чому це погано для нас? Дивіться про це в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи повториться на Балканах "донбаський" сценарій. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Боснійська криза: на Балканах розпочнеться війна?
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Все, що потрібно знати про ситуацію на Балканах.

Нині увага всього світу прикута до російських військових на українських кордонах!

Але потенційно небезпечні події розгортаються й в інших місцях Європи.

Лідери сербських меншин в Боснії і Герцеговині відкрито закликають до ліквідації держави.

Попередня спроба знищити країну привела до війни.

Судячи з риторики представників боснійських сербів, вони відрито націлились на розкол країни.

Нещодавно вони заявили про створення власної армії.

І ці події не обіцяють нікому нічого доброго.

А особливо – Україні.

Також по темі: Влада травить свій народ? Причина масових протестів у Сербії Парламент Чорногорії скасував рішення про приєднання до Сербії Навіщо Кремль підтримує сепаратизм в Боснії

Де саме незабаром може розв’язатися війна?

Чому це погано для нас?

Дивіться про це в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи повториться на Балканах “донбаський” сценарій.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Боснійська криза: на Балканах розпочнеться війна? / 27.01.2022 13:10
27.01.2022 13:10

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