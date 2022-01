Боснійська криза: на Балканах розпочнеться війна?

Все, що потрібно знати про ситуацію на Балканах.

Нині увага всього світу прикута до російських військових на українських кордонах!

Але потенційно небезпечні події розгортаються й в інших місцях Європи.

Лідери сербських меншин в Боснії і Герцеговині відкрито закликають до ліквідації держави.

Попередня спроба знищити країну привела до війни.

Судячи з риторики представників боснійських сербів, вони відрито націлились на розкол країни.

Нещодавно вони заявили про створення власної армії.

І ці події не обіцяють нікому нічого доброго.

А особливо – Україні.

Де саме незабаром може розв’язатися війна?

Чому це погано для нас?

Дивіться про це в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи повториться на Балканах “донбаський” сценарій.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.