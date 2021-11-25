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Video: 14 нових реакторів! Україна стане центром ядерної енергетики у Європі?

Чи стане Україна центром ядерної енергетики у Європі. До 2040 року в Україні мають з'явитись 14 нових реакторів. Як вже на дійсних АЕС, так і на двох станціях, що побудують. Про великі плани Енергоатому було відомо ще з вересня. Тоді, під час поїздки президента Зеленського до США, був підписаний меморандум про наміри з американською компанією Westinghouse. Це одна з найстаріших енергетичних компаній Америки. Однак днями сторони підписали новий, значно ширший документ. За ним упродовж 10 років на Хмельницькій станції побудують 2 енергоблоки. Це дозволить Україні утримувати енергетичну незалежність і продавати енергію у Європу. [read_more_news] Але чи реалістичні ці плани? Що може стати на заваді і головне, наскільки це безпечно для українців? Детальніше дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука у рубриці «Ото таке». [video src="https://player.ictv.ua/embed/2e18fbf1b943a731179e17b3770a3f898c23bcf4e6e7b41cede696f00332aaee"][/video] Нагдаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про нову Хартію партнерства зі США. Фото: Pexels

14 нових реакторів! Україна стане центром ядерної енергетики у Європі?
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Чи стане Україна центром ядерної енергетики у Європі.

До 2040 року в Україні мають з’явитись 14 нових реакторів.

Як вже на дійсних АЕС, так і на двох станціях, що побудують.

Про великі плани Енергоатому було відомо ще з вересня.

Тоді, під час поїздки президента Зеленського до США, був підписаний меморандум про наміри з американською компанією Westinghouse.

Це одна з найстаріших енергетичних компаній Америки.

Однак днями сторони підписали новий, значно ширший документ.

За ним упродовж 10 років на Хмельницькій станції побудують 2 енергоблоки.

Це дозволить Україні утримувати енергетичну незалежність і продавати енергію у Європу.

Також по темі: Страшна правда про аварію на Чорнобильській АЕС: хроніки злочинного замовчування Чи зможе людство повністю перейти на "зелену енергетику"? Чергова загроза ядерної війни? Навіщо КНДР знову залякує своїми ракетами

Але чи реалістичні ці плани?

Що може стати на заваді і головне, наскільки це безпечно для українців?

Детальніше дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука у рубриці «Ото таке».

Нагдаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про нову Хартію партнерства зі США.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / 14 нових реакторів! Україна стане центром ядерної енергетики у Європі? / 25.11.2021 13:10
25.11.2021 13:10

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