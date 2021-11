14 нових реакторів! Україна стане центром ядерної енергетики у Європі?

Чи стане Україна центром ядерної енергетики у Європі.

До 2040 року в Україні мають з’явитись 14 нових реакторів.

Як вже на дійсних АЕС, так і на двох станціях, що побудують.

Про великі плани Енергоатому було відомо ще з вересня.

Тоді, під час поїздки президента Зеленського до США, був підписаний меморандум про наміри з американською компанією Westinghouse.

Це одна з найстаріших енергетичних компаній Америки.

Однак днями сторони підписали новий, значно ширший документ.

За ним упродовж 10 років на Хмельницькій станції побудують 2 енергоблоки.

Це дозволить Україні утримувати енергетичну незалежність і продавати енергію у Європу.

Але чи реалістичні ці плани?

Що може стати на заваді і головне, наскільки це безпечно для українців?

Детальніше дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука у рубриці «Ото таке».

Фото: Pexels

