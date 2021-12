Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят?

Гастроентеролог дала відповіді на найпоширеніші питання.

Вони рятують життя і знають як стрес впливає на роботу організму.

Мова йде про лікаря ганстроентеролога.

Ми зібрали найважливіші та найпоширеніші питання і поспілкувалися з лікарем, щоб з’ясувати:

Як визначити гастрит лише за симптомами?

Як підготувати організм до новорічних свят?

Як уникнути алкогольного отруєння та переїдання, особливо не обмежуючи себе за святковим столом?

Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Фото: Galina Nezgovorova

