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Video: Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят?

Гастроентеролог дала відповіді на найпоширеніші питання. Вони рятують життя і знають як стрес впливає на роботу організму. Мова йде про лікаря ганстроентеролога. Ми зібрали найважливіші та найпоширеніші питання і поспілкувалися з лікарем, щоб з’ясувати: Як визначити гастрит лише за симптомами? Як підготувати організм до новорічних свят? Як уникнути алкогольного отруєння та переїдання, особливо не обмежуючи себе за святковим столом? [read_more_news] Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”. Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореорафа. Фото: Galina Nezgovorova

Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят?
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Гастроентеролог дала відповіді на найпоширеніші питання.

Вони рятують життя і знають як стрес впливає на роботу організму.

Мова йде про лікаря ганстроентеролога.

Ми зібрали найважливіші та найпоширеніші питання і поспілкувалися з лікарем, щоб з’ясувати:

Як визначити гастрит лише за симптомами?

Як підготувати організм до новорічних свят?

Як уникнути алкогольного отруєння та переїдання, особливо не обмежуючи себе за святковим столом?

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Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореорафа.

Фото: Galina Nezgovorova

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ICTV / Ранок / Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят? / 18.12.2021 11:50
18.12.2021 11:50

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