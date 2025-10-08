Іноді у господинь виникає питання — у який посуд краще розміщувати ті чи інші продукти, коли приходять гості? Коли набір складається суто з двох тарілок розібратися важко. Тож для особливих випадків краще мати різний посуд: пласкі та глибокі тарілки, сервірувальне приладдя, піали та салатники.

Про те, як вибрати естетичний та зручний посуд на свою кухню, та що варто пам’ятати, дізнайтеся далі.

Як вибрати посуд на кухню: практичні поради

Почнімо з різноманіття: посуду має вистачати на всіх, а ще він має задовольняти різні потреби.

У пласкі тарілки не насипати супу чи юшки, а у глибокі тарілки не покладеш нарізку чи другі страви. Для куштування рідкої страви гарним вибором є піала купити яку надзвичайно просто, адже вибір достатньо широкий.

Вони менші за розміром, а тому залишають більше простору на столі або шафі. Піала є практичнішою за глибоку тарілку, тож навіть у закладах їм все частіше віддають перевагу.

Втім, і глибокі тарілки мають свої переваги. Наприклад, це ідеальний варіант для крем-супів. А пласкі тарілки фактично універсальні для будь-якої іншої страви: м’яса, риби, нарізки з овочів та фруктів, хліба тощо.

Також зверніть увагу на салатниці. Адже в Україні дедалі популярнішими стають салати, далекі від звичного Олів’є чи Вінігрету: з великою кількістю зелені, які треба ретельно перемішувати з соусом або іншими інгредієнтами. В маленькій тарілці цим стравам іноді немає де розгорнутися, а салатниця розв’яже цю проблему.

До речі, про соуси. Маленькі піали чудово підійдуть для запашних підлив. Їх можна поставити біля кожного гостя, щоб всі мали змогу полити страву соусом зі своєї тари.

Для гармонійного сервірування стола можна вибрати цілий набір в одному стилі. Так ви підкреслите естетику своєї оселі. Якщо ваша кухня чи вітальня оформлена у вінтажному стилі, можна спробувати знайти відповідний посуд, який підсилить враження про ваш смак.

Посуд з яких матеріалів краще вибрати

Зазвичай у крамницях пропонують посуд з кераміки та порцеляни, а також зі скла. Віддавайте перевагу термостійкому посуду, який пристосований до використання у мікрохвильовій печі.

Керамічний та порцеляновий посуд нешкідливий для організму, адже виробляється з глини. Єдина різниця у тому, який вигляд цей посуд має: керамічний трохи грубіший у порівнянні з вишуканим порцеляновим.

Тож кераміку краще використовувати для щоденних страв, а на особливі випадки притримати порцеляновий посуд.