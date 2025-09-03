Пора для квітів і дерев. Що садити у вересні

Що посадити у вересні — список рослин.
Попри те, що осінь асоціюється зі збором урожаю, це чудова пора для висадки рослин.
Що посадити ранньої осені? Читайте в нашому матеріалі.
Що посадити у вересні
Культури для висівання
Потрібно вибирати холодостійкі рослини.
- Китайська капуста
- Рукола
- Шпинат
- Коріандр
- Базилік
Рослини та чагарники
У вересні розсаджують полуницю і чагарники.
Тому сміливо прикрашайте сад новими кущами малини, чорної та червоної смородини.
А ось виноград краще посадити в жовтні.
Квіти
Рання осінь — гарний час для розсаджування таких квітів:
- півонії
- флокси
- клематиси
- адониси
- маргаритки
- віоли
- гвоздики
- незабудки
- іриси
- нарциси
Плодові дерева
У вересні можна починати висаджувати яблуню, вишню, грушу та зимостійку черешню.
