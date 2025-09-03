Пора для квітів і дерев. Що садити у вересні

Що посадити у вересні — список рослин.

Попри те, що осінь асоціюється зі збором урожаю, це чудова пора для висадки рослин.

Що посадити ранньої осені? Читайте в нашому матеріалі.

Що посадити у вересні

Культури для висівання

Потрібно вибирати холодостійкі рослини.

Китайська капуста

Рукола

Шпинат

Коріандр

Базилік

Рослини та чагарники

У вересні розсаджують полуницю і чагарники.

Тому сміливо прикрашайте сад новими кущами малини, чорної та червоної смородини.

А ось виноград краще посадити в жовтні.

Квіти

Рання осінь — гарний час для розсаджування таких квітів:

півонії

флокси

клематиси

адониси

маргаритки

віоли

гвоздики

незабудки

іриси

нарциси

Плодові дерева

У вересні можна починати висаджувати яблуню, вишню, грушу та зимостійку черешню.

Зробити це можна максимум до 15-20 жовтня.

Фото: Unsplash