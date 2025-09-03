Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 03.09.2025 10:40
03.09.2025 10:40
Поділитися

Пора для квітів і дерев. Що садити у вересні

Пора для квітів і дерев. Що садити у вересні

Що посадити у вересні — список рослин.

Попри те, що осінь асоціюється зі збором урожаю, це чудова пора для висадки рослин.

Що посадити ранньої осені? Читайте в нашому матеріалі.

Що посадити у вересні

Культури для висівання 

Потрібно вибирати холодостійкі рослини.

  • Китайська капуста
  • Рукола
  • Шпинат
  • Коріандр
  • Базилік

Рослини та чагарники

У вересні розсаджують полуницю і чагарники.

Тому сміливо прикрашайте сад новими кущами малини, чорної та червоної смородини.

А ось виноград краще посадити в жовтні.

Квіти 

Рання осінь гарний час для розсаджування таких квітів

  • півонії
  • флокси
  • клематиси
  • адониси
  • маргаритки
  • віоли
  • гвоздики
  • незабудки
  • іриси
  • нарциси

Плодові дерева

У вересні можна починати висаджувати яблуню, вишню, грушу та зимостійку черешню.

Зробити це можна максимум до 15-20 жовтня.

Також по темі: Місячний календар на вересень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Календар риболова на вересень 2021 – коли добре клюватиме Посівний календар садівника і городника на вересень 2021

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур у вересні 2021.

Фото: Unsplash

 

Теги: осінь, рослина
03.09.2025 10:40

Топ-відео

46:57
47:13
45:51
47:28
Показати ще

Гарячі матеріали

Про чотири одруження, кума екс-президента і справжніх друзів серед акторів: Іво Бобул завітав до зіркового проєкту «55 за 5» на каналі ICTV2

“Це дуже болісна для мене тема”: акторка Катерина Вишнева відверто про хейт і проблеми зі здоровʼям

Андрій Бєдняков вперше прокоментував стосунки з ексдружиною після її повернення з дітьми із США
кукурудза фото

Як кукурудза ледь не зірвала зйомки фільму: цікаві факти про смачний злак
Показати ще
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще

Дивіться на ICTV

Володар перснів: Хранителі персня Зараз в ефірі Коп з минулого 2 18:05 Коп з минулого 2 20:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ