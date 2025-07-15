Червоні доріжки, шикарні сукні і засмаглі ноги – про це мріє кожна дівчина. І, щоб хоч якось наблизитись до свого ідеалу, кожна із нас чекає літа, щоб поніжитись на пляжі, зробити безліч фото та повернутись з відпустки із «шоколадною» засмагою.

Але як отримати ідеальну засмагу і зберегти красу та здоров’я шкіри? Дуже легко! Адже саме ми розповімо Вам правила ідеальної засмаги від голлівудських зірок.

Для того, щоб правильно засмагнути, потрібно, насамперед, визначити свій тип шкіри.

І тип – «кельтський» (як у Ніколь Кідман, Джуліани Мур, Мерелін Монро)

Мерелін Монро: «Сонце старить швидше, ніж час».

Світла шкіра і світле волосся

До цього типу відносяться дівчата із білосніжною, навіть блідо-рожевою шкірою, які мають багато веснянок. У них світлі очі та світле або руде волосся.

Дівчатам цього типу взагалі краще не засмагати. Адже їхня шкіра дуже швидко обгоряє на сонці. Вона стає лише рожевою, починає лущитись та старіти. А також є великий ризик захворювання на рак шкіри.

Порада : Засмагайте лише зранку та ввечері, постійно намащуйтесь кремом із захистом SPF 50+, не намагайтесь «пектися» на сонці.

ІІ тип – «світлошкірий європейський» (як у Скарлетт Йоганссон, Памели Андерсон, Камероз Діаз, Дженніфер Еністон)

Дженніфер Еністон : «Я завжди думаю, чому ніхто не навчив мене користуватися захисними засобами? У молодості я думала, що непереможна – тоді я вважала, що засмагла і зволожена шкіра завжди виглядатиме красиво, але це не так – ви все одно повинні завжди захищати її. Тому я завжди правильно очищаю шкіру і п’ю багато води».

Світла шкіра і темне волосся

До цього типу відносяться дівчата зі світлою шкірою та темним або русим волоссям. На їхню шкіру засмага лягає краще, але поступово.

Порада: Якщо добре доглядати за шкірою і використовувати засоби для захисту від сонця, можна досягнути золотистої засмаги.

ІІІ тип – «смуглий європейський» (як у Енн Хетеуей, Аліси Мілано, Сари Мішель Геллар, Вікторії Бекхем)

Вікторія Бекхем: «Коли ми з сім’єю переїхали до Каліфорнії, я багато дізналася про ультрафіолетові промені – саме вони нерідко призводять до розвитку раку шкіри. Сподіваюся, що моя місія в програмах, які це пояснюють, допоможе багатьом людям врятувати життя».

Світла шкіра, яка швидко засмагає

До цього типу відносяться дівчата із темним волоссям і світлою шкірою, яка швидко засмагає.

Порада: Використовувати засоби від сонця потрібно використовувати лише у перші дні. Обов’язково зволожувати шкіру.

ІV тип – «середземноморський» (як у Джессіки Альби, Сальми Хайек, Дженніфер Лопес)

Смугла шкіра

До цього типу відносяться дівчата із темним волоссям, темними очима та смуглою шкірою. Цим людям необхідне сонце. Адже якщо довго уникати сонця, то шкіра стане сіруватою.

Порада : Сонце також лущить їхню шкіру, тому потрібно користуватись зволожуючими кремами, щоб уникнути лущення.

Софія Вергага: «Я шкодую, що не задумувалась про правила засмаги. Я хотіла б виправити помилку, яку допускала раніше»

Ми визначити 6 правил для красивої та безпечної засмаги :

1. Готуйся до засмаги завчасно

Вживай натуральні продукти, які містять вітаміни A, C, E, D. Вітамін А добре впливає на пігментацію шкіри, а вітаміни C, E, D є сильними антиоксидантами, що допоможуть протидіяти шкідливому випроміненню. Ці вітаміни містяться у таких продуктах: морква, помідори, абрикоси, цитрусові, морепродукти і шпинат.

2. Захищай шкіру навіть у воді

Використовуй водостійкі креми для захисту від сонця. Адже ризик згоріти у воді є ще більшим. Виходячи із води, знову намащуй тіло кремом. Обов’язково витри тіло насухо, адже сонячне проміння відбивається у краплях води, тому можна обпектись.

3. Постійно використовуй сонцезахисний крем

Важливо правильно його обрати. Найкращі захисні креми містять SPF 50+. Лосьйон, крем або спрей нанеси на все тіло товстим шаром, не забуваючи про жодну ділянку.

4. Слідкуй за часом перебування на сонці

Оптимальний час для перебування на сонці – до 11 ранку і від 5 вечора.

5. Зволожуй шкіру після засмаги

Використовуй креми із позначкою «після засмаги», щоб вберегти тіло від сушіння і старіння.

6. Пий багато води

Не забувай, що потрібно зволожувати не лише шкіру, а й весь організм.