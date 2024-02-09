Лінійки ноутбуків від Apple часто конкурують між собою, а потенційні покупці цікавляться, чим же власне відрізняється Air від Pro та який із них краще придбати. Власне, обидві серії популярні серед користувачів, оскільки є якісними та надійними, однак є в них відмінності, у яких варто розібратись, якщо не можете визначитись, який же придбати.

Дизайн, розміри, дисплей

Перша суттєва відмінність – у дизайні. Чимало людей вирішують купити МакБук Аір саме за його витонченість та дуже компактні габарити. Якщо шукаєте портативний ноутбук, який можна брати з собою будь-куди, то вам точно потрібно придивитись до Еір. Зауважимо, що товщина цього елегантного гаджета не перевищує 16 мм, а вага – до 1,29 кг.

Коли йде про MacBook Pro, то це все ж доволі легкий ноутбук і невеликий, особливо якщо порівнювати з моделями інших виробників. Проте, коли порівнювати з Аіr, Про буде більшим.

Дисплеї також відрізняються, причому не лише розмірами, а й розширеннями. Так, у більшості Air екран 13,3 дюйма, а розширення – 2560х1600 пікселів. Своєю чергою, Pro мають діапазон від 13,3 до 16 дюймів та розширення до 3072х1920 пікселів. Також вони оснащені опцією підлаштування кольору екрана під освітленість у приміщенні.

Обидва пристрої мають дисплеї Retina, хоча в «повітряної» серії вони з’явились дещо пізніше. Однак саме якість дисплея, реалістичність кольорів та чудове розширення приваблюють покупців. Жоден сучасний ноутбук не досягнув такого рівня й навряд чи найближчим часом це станеться.

Продуктивність та пам’ять

Pro продуктивніші, адже в них встановлені потужніші процесори з більшою кількістю ядер та відеокартою, яка здатна впоратися з важкими процесами та великими завантаженням. Власне, тому цей МакБук працює краще з великою кількістю процесів при значному навантаженні. Зазначимо наявність в окремих моделей додаткової відеокарти, причому вона буває вбудованою або дискретною.

В Air встановлені відносно менш потужні процесори, однак вони відрізняються енергоефективністю. А отже, їх цілком вистачає для поточних задач, причому буде доступна тривала робота на одному заряді. Лінійка не оснащується додатковою відеокартою. Однак, якщо порівнювати з ноутбуками інших брендів, то навіть Air однозначно виграє.

Відповідно до можливостей пристрою диверсифікується обсяг пам’яті. Для Про – до 8 ТБ, для Air – до 2 ТБ.

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Інші важливі параметри: порівняння

Є ще й інші параметри та відмінності, на які варто звернути увагу, а саме:

безпека. Використовуються ті ж самі технології на цей час. Однак відбиток пальця для Pro з’явився в моделях 2016 року, а в Air – у 2018;

графічна підтримка. Без додаткової відеокарти помітити різницю важко між лінійками, коли ж вона є, то Про однозначно виграє;

батарея. Час автономної роботи залежатиме від того, як саме використовується пристрій та яка встановлена модифікація процесора. У Air сягає 12 годин, у Про – 18–20.

За ціною Pro загалом дорожчі за Air, що не дивно, адже їхні можливості значно більші в плані продуктивності, швидкості, автономності.

Який вибрати?

Багато чого залежить від того, для яких задач потрібен ноутбук. Для професійного використання, особливо якщо необхідно модифікувати графічний та відеоматеріал, працювати з програмами чи іншими важкими задачами, вибирайте Про. Для буденних завдань, які до того ж часто необхідно виконувати буквально на ходу та брати з собою ноутбук, підходить Air. Визначившись із лінійкою, вибирайте конкретні параметри МакБука, звісно, зважайте й на свій бюджет.