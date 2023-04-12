Привітання з Чистим четвергом 2023 у віршах, прозі, коротких смс та картинках.
Чистий четвер – одне з найбільших особливих днів Страсного тижня.
У 2023 році віряни зустрінуть свято 13 квітня.
За традицією у цей день прийнято очищати думки та душу спочатку в церкві, а після вже братись за прибирання в оселі.
Ранок у Великому Місті підготував оригінальні вітання із Чистим четвергом, якими захочеться поділитись з рідними.
Привітання з Чистим четвергом
Привітання з Чистим четвергом віршах
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід –
Треба будинок прибрати.
У будинку буде чистота,
А на серці – доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу до ладу.
Нехай цього дня не барить робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров’я і щастя багато!Також по темі: Чистий четвер 2023: що можна, а що заборонено робити Домашня випічка смачніша за магазинну! Швидкий рецепт паски на сухих дріжджах Альтернатива традиційній пасці: рецепт краффіна на Великдень
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу до ладу.
Нехай цього дня не барить робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров’я і щастя багато!
Привітання з Чистим четвергом у прозі
З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров’я, сімейного добробуту та любові!
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Вітаю тебе з Чистим четвергом. Нехай будинок твій сяє затишком, серце співає від любові, а душа радісно зустрічає весну. Від щирого серця бажаю щастя тобі і твої рідним. Радісної весни вам!
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У Чистий четвер хочу побажати чистоти почуттів, думок, щастя і любові. Нехай з вашого будинку підуть печалі, а з серця погані думки. Нехай буде більше місця для доброти, надії і удачі!
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У Чистий Четвер хочу побажати, щоб ваше життя оновилось і вбралось в новий одяг – щастя, радість і любов. Нехай чистота буде в душі, в помислах і в людях, які зустрічаються на життєвому шляху!
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У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.
Короткі СМС-привітання з Чистим четвергом
У день, що Чистим величають,
Вас сердечно вітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, вдень привітним.
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З Чистим четвергом! Скоріше вмивайся, швидко в хаті прибирайся, щоб зняти свої гріхи, щоб попрощалися гріхи. Щоб чиста вода всі негаразди забрала, а здоров’я принесла.
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Вітаю тебе з Чистим четвергом! Бажаю тобі чистоти всюди: в будинку, думках, душі. Нехай твоє життя буде довгим і щасливим, а невдачі обходять стороною.
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У день Чистого четверга бажаю тобі спокою на душі, гармонії і затишку. Нехай тебе супроводжує надія і віра в краще, а радість і процвітання будуть завжди поруч.
Вітальні листівки з Чистим четвергом
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Фото: Рixabay