Євробачення 2023: експерти назвали головного фаворита конкурсу

З 9 по 13 травня пройде найпрестижніший пісенний конкурс Євробачення 2023 року. Букмекерські контори України назвали головних фаворитів майбутньої події.

Хто переможе на Євробаченні 2023 року?

Аналітики, які представляють букмекерські контори України від ukrfootball.ua, назвали головного фаворита Євробачення 2023.

На думку експертів, найбільше шансів виграти майбутній конкурс у представниці Швеції, а саме співачки Loreen, яка виступить з піснею Tattoo.

Імовірність того, що шведська співачка збере найбільше голосів, оцінюється коефіцієнтом 1,82, що становить приблизно 50% ймовірності.

• Норвегія – 50%

• Фінляндія – 20%

• Україна – 15%

Для порівняння, другим у рейтингу йде репер із Фінляндії Käärijä, який виконає авторську пісню Cha Cha Cha. Імовірність тріумфу фіна оцінюється котируванням 5,00 або 20% на успіх.

Замикає трійку потенційних лідерів український дует Tvorchi, який виконає пісню Heart Of Steel.

Експерти, які репрезентують букмекерські контори, відвели перемозі представників України індекс 6,50 або 15% ймовірності.

Анонс конкурсу

Євробачення 2023 року стане 67-м пісенним конкурсом в історії. У 2022 році переможцем турніру став український гурт Kalush Orchestra з легендарною піснею Stefania, але військові дії в Україні не дозволяють Києву прийняти цьогорічний захід. Тому організаторами конкурсу було ухвалено рішення провести івент у Великій Британії, а саме у місті Ліверпуль.

Крім того, ЄВС-2023 пройде із оновленими правилами голосування.

Підсумки півфінальних раундів визначатимуть лише голосами глядачів. Подібна практика застосовувалася у 2004 – 2007 роках.

Євробачення 2023 року розпочнеться з першого півфіналу, який відбудеться дев’ятого травня. Другий півфінал пройде 11 числа, а фінал 13 травня на “Liverpool Arena”.

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