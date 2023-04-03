Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 03.04.2023 11:28
03.04.2023 11:28
Поділитися

Євробачення 2023: експерти назвали головного фаворита конкурсу

Євробачення 2023: експерти назвали головного фаворита конкурсу

З 9 по 13 травня пройде найпрестижніший пісенний конкурс Євробачення 2023 року. Букмекерські контори України назвали головних фаворитів майбутньої події.

Хто переможе на Євробаченні 2023 року?

Аналітики, які представляють букмекерські контори України від ukrfootball.ua, назвали головного фаворита Євробачення 2023.

На думку експертів, найбільше шансів виграти майбутній конкурс у представниці Швеції, а саме співачки Loreen, яка виступить з піснею Tattoo.

Імовірність того, що шведська співачка збере найбільше голосів, оцінюється коефіцієнтом 1,82, що становить приблизно 50% ймовірності.

• Норвегія – 50%

• Фінляндія – 20%

• Україна – 15%

Для порівняння, другим у рейтингу йде репер із Фінляндії Käärijä, який виконає авторську пісню Cha Cha Cha. Імовірність тріумфу фіна оцінюється котируванням 5,00 або 20% на успіх.

Замикає трійку потенційних лідерів український дует Tvorchi, який виконає пісню Heart Of Steel.

Експерти, які репрезентують букмекерські контори, відвели перемозі представників України індекс 6,50 або 15% ймовірності.

Анонс конкурсу

Євробачення 2023 року стане 67-м пісенним конкурсом в історії. У 2022 році переможцем турніру став український гурт Kalush Orchestra з легендарною піснею Stefania, але військові дії в Україні не дозволяють Києву прийняти цьогорічний захід. Тому організаторами конкурсу було ухвалено рішення провести івент у Великій Британії, а саме у місті Ліверпуль.

Крім того, ЄВС-2023 пройде із оновленими правилами голосування.

Підсумки півфінальних раундів визначатимуть лише голосами глядачів. Подібна практика застосовувалася у 2004 – 2007 роках.

Євробачення 2023 року розпочнеться з першого півфіналу, який відбудеться дев’ятого травня. Другий півфінал пройде 11 числа, а фінал 13 травня на “Liverpool Arena”.

Фото: Depositphotos

Теги: Євробачення
03.04.2023 11:28

Топ-відео

імперія фото 00:06:12
україна 00:08:06
Росіянка фото 00:06:12
київ фото 00:09:27
Показати ще

Гарячі матеріали

З новими ведучими: Ранок у Великому Місті повертається в ефір одразу на трьох телеканалах
Що таке іпохондрія

Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись
Чайлд-фрі

Хто такі чайлд-фрі? Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей
дитина читає

Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи
Показати ще
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще

Дивіться на ICTV

Пацієнт Зеро/Нульовий пацієнт Зараз в ефірі Наркокур’єр 14:00 На гребені хвилі 16:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ