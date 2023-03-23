Корисні властивості руколи – навіщо її потрібно їсти.
Яскрава, ароматно-пряна, з приємною гостринкою – рукола швидко завоювала любов гурманів по всьому світу.
Причому, абсолютно заслуженно. Адже, окрім вишуканого смаку, існує ще мінімум 5 причин назавжди закохатися в цю траву.
Корисні властивості руколи
Не шкодить фігурі
Рукола насичує організм поживними речовинами – і водночас майже не містить калорій!
Вітаміни А, С, К, кальцій, калій, магній, залізо, фолієва кислота – весь цей набір твій організм отримає без жодної шкоди для фігури.Також по темі: Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Корисні властивості редису: чому треба їсти цей яскравий коренеплід Як швидко почавити часник: корисні лайфхаки для господинь
Захищає від онкології
Ця пряна трава містить чимало антиоксидантів і глюкозіналатов, які є чудовою профілактикою раку простати, грудей, легенів і підшлункової залози.
Тож заради цього варто почати їсти ці яскраві ароматні листочки.
Корисна для вагітних
Рукола – абсолютний must eat для майбутніх матусь! Її варто обов’язково включити до свого меню під час вагітності.
Справа в тому, що у руколі міститься фолієва кислота, або ж вітамін В9.
Саме ця речовина запобігає розвитку психічних дефектів у новонароджених.
Усуває запахи
Ароматна спеція може стати справжнім відкриттям для тих, хто не дуже любить рибу.
Рукола покращує смак рибних страв і ефективно усуває їх специфічний запах.
Еліксир кохання
Плануєш романтичну вечерю? Обов’язково додай до меню свіже листя руколи.
Воно не тільки нарядно виглядатиме на столі, а й допоможе пробудити чуттєвість.
Недарма цю траву додавали в приворотне зілля ще в давнину: учені довели, що рукола підвищує рівень тестостерону, який відповідає за сексуальний потяг.
Рукола – протипоказання
З обережністю потрібно споживати руколу тим, хто має такі захворювання:
- цукровий діабет;
- гастрит з підвищеною кислотністю;
- індивідуальна непереносимість
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості цибулі.
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