Привітання з 1 днем весни українською мовою у прозі, віршах та листівках.
О так! День, який ми усі чекали ще від початку лютого, якщо не раніше, нарешті настав!
1 березня — це не лише про прихід весни, а й про початок пори відродження, пробудження та натхнення.
Тому поспіши привітати з цим прекрасним святом усіх, кого знаєш.
Надсилай їм віршики, листівки та СМС з матеріалу Ранку у Великому Місті та ділися весняним теплом!
З 1 днеми весни – привітання у прозі
З першим днем весни, з часом натхнення, закоханості та красивих вчинків. Бажаю зустріти цю весну з красивими мріями і надіями, бажаю відчути себе по-справжньому щасливою людиною, віддатися почуттям і позитивним емоціям! Сяй, як лагідне весняне сонечко!
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Нехай перший день весни з його яскравими промінчиками сонця, принесе радість і тепло. Бажаю весняних пахощів і легкості. А весна неодмінно дасть сил на реалізацію всього, що задумано.
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Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням найсвітліших почуттів. Бажаю вам зустріти цю весну з найкращими надіями, добрими мріями і безмежною любов’ю. Нехай в душу проллється тепло перших весняних променів і нехай серце наповнюється натхненням і щастям!
Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця пора принесе натхнення, легкість і радість. З першим днем весни!
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Друзі, вітаю вас із першим днем весни! Нехай вона принесе тепло, яке ніжно зігріє ваші душі та наповнить серця цілющим вогнем. Нехай дні будуть сонячними і радісними, наповненими любов’ю і щастям.
З 1 днеми весни – привітання у віршах
Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!
***
З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі…
Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березня набув права!
Дорогу ж Весні!
***
Хай перший пролісок Подарує Вам Ніжність !
Весняне Сонце подарує Тепло!
А Березневий вітер подарує Надію,
І Щастя, і Радість, і тільки Добро !
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
***
Нехай весна надії принесе,
Виконає всі заповітні бажання,
В душі нехай мерщій розтане лід,
Збудуться нехай найкращі сподівання!
Короткі СМС-привітання з 1 днем весни
Вітаю тебе з першим днем весни! Нехай в душі усе буяє та цвіте.
***
Весна — пора пробудження та відродження. Виходь із сплячки та будь щасливим.
***
З початку весни тебе! Щастя, радості та натхнення.
Сніги розтали, весна прийшла! Поспішаю тебе привітати й побажати багато щастя!
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Ура, весна прийшла! Бажаю ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі!
З 1 днеми весни – картинки та листівки
Фото: Unsplash