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ICTV Ранок 28.02.2023 01:00
28.02.2023 01:00
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Гороскоп на 28 лютого 2023 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 28 лютого 2023 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2023 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 28 лютого для Овна

любовний гороскоп для овнівНастав час налагодити стосунки та взяти невелику відпустку. Разом з другою половинкою вам належить дуже захоплююча і яскрава подорож, яка допоможе усунути всі причини для непорозуміння.

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Тельця

любовний гороскоп для тельцівДозвольте собі видихнути та відволіктися від роботи. Безумовно, ви досягли багато чого своєю завзятістю, але якщо не взяти паузу, можна зіткнутися з повним спустошенням.

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Близнюків

любовний гороскоп для близнюків

Найкраще провести десь веселий вечір із друзями, проявити свої почуття до близької людини або відвідати родичів.

 

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Рака

любовний гороскоп для раків

Вам буде не зовсім просто виявляти свої емоції, адже ви більше звикли займатися відстороненими справами, проте це необхідно для того, щоб жити у балансі із собою.

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Лева

любовний гороскоп для левів

Хтось із начальства може запропонувати вам нову роботу. Проте одразу ж давати позитивну відповідь не варто. Вам слід ознайомитися з умовами, заробітною платою і навіть майбутніми колегами. Є ймовірність того, що знайти підхід до цих людей не вдасться, або це виявиться занадто важким завданням.

 

Гороскоп на 28 лютого для Діви

любовний гороскоп для діви Вам слід скласти плани на майбутнє. Це допоможе не гаяти часу на другорядні завдання і швидше домагатися важливих цілей.

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

любовний гороскоп для терезів

У професійній сфері вам варто прислухатися до своєї інтуїції, а головне – вміти тлумачити її підказки.

 

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівІноді правильні рішення лежать на поверхні, потрібно лише побачити і правильно скористатися ними.

 

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Фантазія та уява допоможуть у романтичних відносинах, ви тонко відчуваєте людей і можете здогадатися про їхні бажання.

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Козерога

любовний гороскоп для козерогів

У сім’ї можливі розбіжності грунті побуту, краще знайти компроміс, який влаштував всіх членів сім’ї.

 

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Вам доведеться добре попрацювати, щоб виконати всю намічену роботу вчасно.

 

 

 

Гороскоп на 28 лютого для Риб

любовний гороскоп для рибУважно поставтеся до свого здоров’я, особливо до серцево-судинної системи.

 

 

 

 

Фото: Pexels

Теги: гороскоп
28.02.2023 01:00

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