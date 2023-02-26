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ICTV Ранок 26.02.2023 01:00
26.02.2023 01:00
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Гороскоп на 26 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 26 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2022 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 26 лютого для Овна

любовний гороскоп для овнівВам доведеться виконувати одразу кілька завдань від начальства. Впоратися з ними буде нелегко, якщо не знайти собі помічників.

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Тельця

любовний гороскоп для тельцівНові випробування стануть для вас цінним досвідом, який ще неодноразово знадобиться.

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Близнюків

любовний гороскоп для близнюків

Вас чекає підвищення по кар’єрних сходах, якщо ви серйозно ставитися до справи і намагатиметеся викладатися по максимуму.

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Рака

любовний гороскоп для раків

Чому б вам не зайнятися чимось новим, тим, що ніколи раніше не робили. Незвичайне захоплення допоможе вам відволіктися від перипетій у діловому середовищі та міжособистісних конфліктів.

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Лева

любовний гороскоп для левів

Намагайтеся не забувати про своєчасне розв’язання фінансових питань.

 

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Діви

любовний гороскоп для діви Тільки відпустивши ситуацію і втихомиривши емоції, що розбушувались, ви зрозумієте, як виправити те, що наробили. Уникнути таких неприємностей просто. Треба лише зробити правильні висновки з того, що трапилося.

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Попереду у вас дуже складний проміжок часу, який охопить ваше особисте життя, професійну діяльність та сферу фінансів.

 

 

 

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Гороскоп на 26 лютого для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівДоведеться витратити досить багато сил на залагодження деяких справ, але зрештою все нормалізується, а певною мірою виглядатиме навіть краще, ніж раніше.

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Все навалиться відразу, перемішається і порушить звичний спосіб життя. Але ваші можливості викручуватися з будь-яких ситуацій не підведуть і цього разу.

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Козерога

любовний гороскоп для козерогів

Якщо ваша робота вас обтяжує, спробуйте переключити свою увагу на хобі. Влаштуйте вдома майстерню, якщо це буде потрібно. Адже цілком можливо, що у вас з’являться серйозні замовлення – і тоді ваше улюблене заняття почне приносити непоганий дохід.

 

Гороскоп на 26 лютого для Водолія

любовний гороскоп для водоліївНаберіться терпіння і постарайтеся обмежити свої витрати.

 

 

 

Гороскоп на 26 лютого для Риб

любовний гороскоп для рибРозвивайтеся та самовдосконалюйтеся – ваші зусилля будуть винагороджені.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали про місячний календар на лютий 2022 року.

Фото: Pexels

Теги: гороскоп
26.02.2023 01:00

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