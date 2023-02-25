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ICTV Ранок 25.02.2023 01:00
25.02.2023 01:00
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Гороскоп на 25 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 25 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2022 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 25 лютого для Овна

любовний гороскоп для овнівНе слід нехтувати повноцінним відпочинком, тому що для відновлення життєвої енергії теж потрібен час.

 

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Тельця

любовний гороскоп для тельцівНа роботі доведеться працювати в поті чола, щоб результати досягли хоча б середнього рівня. Через напругу можливі суперечки не лише з колегами, а й із начальством.

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Близнюків

любовний гороскоп для близнюків

Тільки стриманість та повний контроль над собою допоможуть вам пережити важкі часи. Намагайтеся після роботи проводити весь час із сім’єю. Родина стане для вас найкращою підтримкою.

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Рака

любовний гороскоп для раків

Попереду у вас період сумнівів, страхів та невизначеності у прийнятті правильного рішення.

 

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Лева

любовний гороскоп для левів

Запасіться терпінням і не панікуйте. Це лише досвід, який нас загартовує.

 

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Діви

любовний гороскоп для діви Ви будете змушені зробити непростий вибір між кар’єрою та особистими стосунками. Загроза втратити те чи інше зводитиме вас з розуму, але це триватиме недовго.

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Цей день здається важким, але, як не важко повірити, будь-які його події підуть вам на користь. Ви отримуєте корисний досвід, зустрічаєте людей, у яких можна багато чого навчитися.

 

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Гороскоп на 25 лютого для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівВаші мрії про відкриття своєї справи близькі до здійснення. Вам потрібно лише скласти бізнес-план і знайти надійного компаньйона

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Заплановану заздалегідь відпустку доведеться на якийсь час відкласти, але наступні події не змусять про це пошкодувати.

 

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Козерога

любовний гороскоп для козерогів

Не варто кидатися в домашні справи з головою, замість генерального прибирання цього разу можна відпочити та розслабитись.

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Мабуть, з’явиться необхідність переглянути деякі життєві орієнтири, вони можуть бути неактуальними.

 

 

 

Гороскоп на 25 лютого для Риб

любовний гороскоп для рибМожливі фінансові труднощі, не виключені штрафи та інші неприємні витрати.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали про місячний календар на лютий 2022 року.

Фото: Pexels

Теги: гороскоп
25.02.2023 01:00

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