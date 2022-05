Як їсти і не набирати вагу: ТОП-5 правил для стрункої фігури

Прості правила харчування, які допоможуть запобігти набору ваги.

У всіх, напевно, є подруги, які ніколи не сидять на дієтах і при цьому завжди залишаються у відмінній формі.

Не поспішай заздрити їхній генетиці чи підозрювати у чаклунсті.

Тут зазвичай немає жодної магії. Стрункі люди просто мають правильні харчові звички.

Про що йде мова?

Про що йде мова?

Не можна їсти лише фастфуд чи солодощі і сподіватись на відмінну фігуру.

Страви мають бути корисними і повноцінними.

А щодо розміру порцій, то тут все дуже індивідуально.

Головне — забути про “чисту” тарілку, яку від тебе вимагала мама чи бабуся, і відставляти її, як тільки наїсишся.

Якщо з’ївши повноцінну порцію, досі відчуваєш голод, зачекай хвилин 15 — почуття насиченості може прийти згодом.

Якщо ти любиш солодке, то не поспішай себе повністю в ньому обмежувати.

Так ти можеш довести себе до зривів та компульсивних переїдань.

Проте десерти варто дозволяти собі у контрольованих дозах лише до обіду.

А взагалі спробуй їсти здорові солодощі, як-от цукерки із сухофруктів чи пастилу, — не лише смачно, а й корисно.

Це правило просто зрозуміти, але важко досягнути.

Метаболізм вночі сповільнююється, тому їжа, спожита пізно ввечері, неодмінно відкладеться у твої боки.

Тому варто дати нашому організмові право на відпочинок і відмовитись від опівнічних перекусів.

Людський організм потребує так зване “вікно голоду” довжиною у 13 годин.

Найкраще дотримувати його тоді, коли ми спимо.

Оскільки, мало кому щастить спати так довго, доведеться відмовитися від пізньої вечері та раннього сніданку.

Ну, не могли ми не торкнутися теми спорту, коли мова йде про струнку фігуру!

Наш організм потребує фізичної активності.

І, щоб задовольнити його природнє бажання, не обов’язково купувати абонемент у зал.

Можна й самостійно тренуватися вдома під запальну музику, полюбити піші прогулянки і частіше спалювати калорії за допомогою сексу.

