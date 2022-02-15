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ICTV Ранок 15.02.2022 06:00
15.02.2022 06:00
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Стрітення Господнє 2022: чого не можна робити

Стрітення Господнє 2022: чого не можна робити

Стрітення Господнє православні християни в Україні відзначають щороку 15 лютого.

Свято символізує зустріч Сина Божого з людством, яка сталася через 40 днів після Різдва.

Також, за народним повір’ям, вважається що це день, коли зима та весна зустрічаються.

Тож Ранок у Великому Місті дізнався, що заборонено у день Стрітення Господнього.

Що не можна робити у Стрітення

У свято суворо заборонено сваритись та лаятись.

Також не можна займатись рукоділлям та шити.

У цей день не можна займатися важкою фізичною працею.

На Стрітення не слід вирушати у далеку дорогу, оскільки можна потрапити в біду.

Також по темі: Місячний календар на лютий 2022 – сприятливі та несприятливі дати Від щирого серця. Привітання з Днем народження своїми словами Стрітення Господнє 2022: дата, прикмети і чого не можна робити

До речі, давати в борг чи позичати теж не варто. Вважається, що це може накликати бідність.

Потрібно відмовитись від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про оригінальні привітання зі Стрітенням.

Фото: Рexels

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Теги: свята
15.02.2022 06:00



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