Стрітення Господнє 2022: чого не можна робити

Стрітення Господнє православні християни в Україні відзначають щороку 15 лютого.
Свято символізує зустріч Сина Божого з людством, яка сталася через 40 днів після Різдва.
Також, за народним повір’ям, вважається що це день, коли зима та весна зустрічаються.
Тож Ранок у Великому Місті дізнався, що заборонено у день Стрітення Господнього.
Що не можна робити у Стрітення
У свято суворо заборонено сваритись та лаятись.
Також не можна займатись рукоділлям та шити.
У цей день не можна займатися важкою фізичною працею.
На Стрітення не слід вирушати у далеку дорогу, оскільки можна потрапити в біду.Також по темі: Місячний календар на лютий 2022 – сприятливі та несприятливі дати Від щирого серця. Привітання з Днем народження своїми словами Стрітення Господнє 2022: дата, прикмети і чого не можна робити
До речі, давати в борг чи позичати теж не варто. Вважається, що це може накликати бідність.
Потрібно відмовитись від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про оригінальні привітання зі Стрітенням.
Фото: Рexels