Стрітення Господнє 2022: чого не можна робити

Стрітення Господнє православні християни в Україні відзначають щороку 15 лютого.

Свято символізує зустріч Сина Божого з людством, яка сталася через 40 днів після Різдва.

Також, за народним повір’ям, вважається що це день, коли зима та весна зустрічаються.

Тож Ранок у Великому Місті дізнався, що заборонено у день Стрітення Господнього.

У свято суворо заборонено сваритись та лаятись.

Також не можна займатись рукоділлям та шити.

На Стрітення не слід вирушати у далеку дорогу, оскільки можна потрапити в біду.

До речі, давати в борг чи позичати теж не варто. Вважається, що це може накликати бідність.

Потрібно відмовитись від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.

