Стрітення Господнє 2022: дата, прикмети і чого не можна робити

Стрітення Господнє 2022 – традиційно це свято православні та греко-католики святкують 15 лютого. Воно присвячене принесенню немовляти Ісуса Христа в Єрусалимський храм.

Це одне з головних православних свят. У цей день у храмах проводяться святкові служби, під час яких освячують церковні свічки.

Наші предки вважали, що ці свічки потрібно зберігати вдома цілий рік, адже вони здатні захистити оселю від блискавок та пожеж.

А от зі старослов’янської мово слово «стрітення» перекладається як «зустріч». Вважалося, що саме в цей день зима зустрічається з весною.

Стрітення 2022 – чого не можна робити

У день Стрітення Господнього заборонено:

Сваритися

Пити алкогольні напої

Прибирати в будинку, займатися важкою фізичною роботою

Шити і вишивати

Приймати ванну (душ – можна)

Вирушати в дорогу

Ворожити

Нудьгувати, оскільки Стрітення Господнє – це світле та радісне свято.

Стрітення 2022 – народні прикмети

Якщо на Стрітення день теплий і сонячний, то і весна буде такою.

Якщо дорогу замітає – чекай на холодну та пізню весну.

Сильний вітер – до хорошого врожаю плодових дерев.

Іній на деревах віщує великий урожай гречки та картоплі.

Якщо довгі бурульки на дахах – отже стільки ще випаде снігу.

Похмурий день без сонця – до суворих морозів.

Якщо сніг випав уранці – це до хорошого врожаю ранніх хлібів; якщо вдень – зернові будуть середні; якщо ж увечері – варто готуватися до неврожаю.

Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні привітання зі Стрітенням.

Фото: Pixabay

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