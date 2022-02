Стрітення Господнє 2022: дата, прикмети і чого не можна робити

Стрітення Господнє 2022 – традиційно це свято православні та греко-католики святкують 15 лютого. Воно присвячене принесенню немовляти Ісуса Христа в Єрусалимський храм.

Це одне з головних православних свят. У цей день у храмах проводяться святкові служби, під час яких освячують церковні свічки.

Наші предки вважали, що ці свічки потрібно зберігати вдома цілий рік, адже вони здатні захистити оселю від блискавок та пожеж.

А от зі старослов’янської мово слово «стрітення» перекладається як «зустріч». Вважалося, що саме в цей день зима зустрічається з весною.

У день Стрітення Господнього заборонено:

Фото: Pixabay

