УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 28.01.2022 16:20
28.01.2022 16:20
Поділитися

Ведучі Ранку у Великому Місті вийдуть на подіум UKRAINIAN FASHION WEEK

Ведучі Ранку у Великому Місті вийдуть на подіум UKRAINIAN FASHION WEEK

Ведучі ICTV вийдуть на подіум найтоповішого заходу індустрії моди Ukrainian Fashion Week. Олена Фроляк, Юлія Зорій і Олександра Кучеренко візьмуть участь у показі дизайнерки JULIYA KROS. 

У своїй колекції осінь-зима 2022/23 “Ельза” дизайнерка звернулася до творчих витоків дитинства. Це занурення в ті часи, коли повна відкритість дитячої свідомості до будь-якої новизни дозволяла створювати ляльковий одяг з будь-яких доступних матеріалів та вигадувати найнесподіваніші поєднання та форми.

imageimageimage
На подіум Ukrainian Fashion Week вийдуть зірки ICTV 3 фотографії

Цього року Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя. Низку подій ювілейного року розпочне новий сезон показів колекцій FW22-23, який відбудеться у форматі phygital з 3 по 6 лютого.

“25 років Ukrainian Fashion Week — це історія українських дизайнерів, яких одного разу об’єднала наша ідея створити в країні нову індустрію, яка важлива як для економіки країни, так і для розвитку її культури. Індустрію, що представляє Україну світу, як країну талановитих людей, нових технологій, конструктивного партнерства. Сьогодні нашими пріоритетами є sustainability, діджиталізація, різноманітність та інклюзивність. Саме на них зараз будується українська та світова fashion-індустрія”

— коментує голова Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Цей сезон є особливим – п’ятдесятим в історії UFW. За цей час у рамках Тижня моди відбулось понад 1600 показів та презентацій колекцій більше ніж 400 брендів.

Стати гостем модного показу зможе кожен завдяки онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO та діджитал-платформах UFW.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: мода, показ, Ранок у Великому Місті
28.01.2022 16:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь