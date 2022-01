Ведучі Ранку у Великому Місті вийдуть на подіум UKRAINIAN FASHION WEEK

Ведучі ICTV вийдуть на подіум найтоповішого заходу індустрії моди Ukrainian Fashion Week. Олена Фроляк, Юлія Зорій і Олександра Кучеренко візьмуть участь у показі дизайнерки JULIYA KROS.

У своїй колекції осінь-зима 2022/23 “Ельза” дизайнерка звернулася до творчих витоків дитинства. Це занурення в ті часи, коли повна відкритість дитячої свідомості до будь-якої новизни дозволяла створювати ляльковий одяг з будь-яких доступних матеріалів та вигадувати найнесподіваніші поєднання та форми.

Цього року Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя. Низку подій ювілейного року розпочне новий сезон показів колекцій FW22-23, який відбудеться у форматі phygital з 3 по 6 лютого.

— коментує голова Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Цей сезон є особливим – п’ятдесятим в історії UFW. За цей час у рамках Тижня моди відбулось понад 1600 показів та презентацій колекцій більше ніж 400 брендів.

Стати гостем модного показу зможе кожен завдяки онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO та діджитал-платформах UFW.

