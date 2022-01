Вдячність у кожному слові: привітання з Днем народження лікарю

Як привітати з Днем народження лікаря? Людині, яка щодня дарує здоров’я, рятує життя інших та знаходиться на передовій у війні з пандемією, хочеться сказати особливі слова. Тому в цьому матеріалі ми з любов’ю відібрали найтепліші привітання лікарю українською мовою у прозі, віршах та картинках.

Людина в халаті білому

Від хвороб лікує сміливо.

Він здоров’я всім поправить,

Треба нам його привітати!

З Днем народження! вам бажаємо

Тільки легких пацієнтів,

Щоб від них ви отримували

На знак подяки компліменти.

Щоб самі не хворіли,

Щоб з роками молоділи,

Щоб чудес здійснили багато,

Бо медик Ви від Бога!

***

З Днем народження, добрий лікар!

Світла, щастя і любові.

Нехай йде робота бадьоро,

Нехай доля благословить скоро.

Дім нехай буде повною чашею,

Повний близьких і друзів,

Кожен день приносить щастя,

Радість роблячи крупніше!

***

Жінка-лікар – це святе,

Вона готова допомогти, завжди напоготові.

Вона пошкодує, зрозуміє і пробачить,

Знайде і цистит, бронхіт, неврит.

І ти, наше золото, лікар від Бога,

Тобі уготована щастя дорога,

Удачі, везіння завжди і у всьому,

Тобі вітання ми даємо у подарунок!

***

Медичний персонал

Тут не дарма зараз зібрався.

В колективі іменинник

Ненароком утворився.

Побажаємо ми колезі

Миру, щастя і везіння,

Світла, радості, здоров’я,

Доброти і натхнення!

МОЗ попереджає: не смій сумувати і думати про погане. Вітаю з Днем народження і бажаю лікувати людей однією своєю посмішкою. Нехай твоїм ліками від поганого настрою і будь-яких життєвих проблем будуть вітаміни щастя, капсули удачі і міцні обійми рідних людей.

***

З Днем народження, бажаю життя без душевних ран і подряпин, бажаю світлих, пухнастих і м’яких, як вата, мрій. Нехай шок буде тільки від щастя, нехай переломи будуть тільки в добрих переломних моментах життя. Даруй здоров’я людям і пишайся своєю професією, отримуй від життя все, чого бажаєш і ніколи не відступай від прагнення до мрії.

***

У День народження медика, перш за все, хочеться побажати найголовнішого, що ця людина дарує людям – це міцне здоров’я! Бажаю високих польотів і успіхів на роботі, благополуччя і щастя в сімейному колі, прекрасного настрою і вдячних пацієнтів, радісних зустрічей і приємних сюрпризів для душі.

***

З Днем народження від усього серця вітаю. Бажаю не тільки турбуватися про здоров’я інших, але й берегти своє. Хай життя дарує вам щасливі моменти та приємні спогади, а також розуміння та вдячність людей. Успіхів у вашій справі і хорошого настрою!

І з огромною любов’ю

Ми хотіли ювілей

Побажати тобі здоров’я —

Жити до ста і більше років.

Ви — лікар. Це Ваша доля.

Вміння Ваше все знають.

За життя людські боротьба

Йде кожен день непроста.

І Ваш ювілей ми повинні

Вам зараз поклонитися в ноги.

Ви нам дуже-дуже потрібні.

Нехай життя Ваше довго триватиме.

***

Вас з ювілеєм, добрий доктор,

Ми вітаємо всією юрбою,

Бажаємо вам любові і щастя,

Та будьте ви завжди собою,

Завжди з посмішкою і терпеньем

Ви продовжуйте нас лікувати,

Гарного вам настроенья,

Бажаємо багато років прожити!

***

Вітаю з ювілеєм і хочу подякувати за всю титанічну працю, яку ви робите щодня, рятуючи людей. Живіть довго, будьте здоровим, енергійним та молодим!

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження у прозі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.