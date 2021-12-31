Новий рік — нове життя! Як почати жити з чистого аркуша після Нового року

Прихід нового року — вдалий час для змін та нового життя.
Більшість людей схильні давати собі обіцянки, яких прагнуть дотримуватись весь наступних рік.
Тож, Ранок у Великому Місті зібрав добірку порад з чого почати життя у новому році.
Як почати нове життя з Нового року
Склади план
Перш ніж переходити до конкретних дій, варто гарно продумати свої бажання і скласти план.
Завдяки цьому буде набагато простіше навчитися ставити перед собою цілі та контролювати своє життя.
З чого почати?
Напиши список всього, що хочеш придбати/досягнути/втілити у прийдешньому році.
Біля кожного пункту напиши, що тобі для цього потрібно зробити.
Чим чіткіше ти пропишеш кроки, тим краще ти сфокусуєшся на бажанні і шанши на реалізацію виростуть в рази.
До речі, це можна оформити як список, можна намалювати у вигляді майнд-карти чи оформити в мудборд.
Варто, щоб цей план постійно був в тебе перед очима, так ти постійно на нього натикатимешся і будеш рухатись в потрібному напрямі.
Запишись на курси іноземних мов
Варто вже нарешті вивчити англійську, а тим, хто її знає — можна вчити іншу мову.
Існує безліч методик, що дозволяють освоїти мову швидко і якісно.
Вибери, яка підходить тобі, і — вперед!
Читай книги
Читати потрібно багато. Це факт, який відомий всі.
Читай для розвитку свого розуму та мислення.
Конспектуй зміст прочитаного, запам’ятовуй цитати — так ти не тільки збагачуєшся мудрістю і життєвим досвідом, але і тренуєш пам’ять.
Крім того, читаючи книги, ти можеш прожити не одне життя.
Позбудься шкідливих звичок
Новий рік — гарний привід кинути розпрощатись з всім, що дошкуляє і отруює життя.
Головне, почати і не звертати з шляху.
Поставте собі мету й чітко йди до неї.
До речі, існують спеціальні додатки, що допомагають контролювати звички.
Там є й нагадування й мотиваційні цитати і, навіть, покарання.Також по темі: Вихідні на Новий рік та Різдво: як українці відпочиватимуть на свята Що подарувати дитині на Новий Рік: найкращі ідеї Дозвілля та хобі: як зробити своє життя наповненим
Подорож
Стовідсотково є місця, де твоя нога ще не ступала.
Можна завчасно запланувати подорож до іншої країни без особливо відчутних фінансових затрат.
Однак, якщо можливості поїхати далеко немає, то біля твого міста, або в ньому є безліч цікавих місцин, які варті уваги.
Настав час!
Відвідування нових місць — прекрасна можливість розширити кругозір і запастися позитивним настроєм!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як створити карту бажань.
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