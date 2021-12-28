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28.12.2021 01:00
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Гороскоп на 28 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 28 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 28 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівСприятливий день для початку нової справи або мандрівки. Сміливо приступай до здійснення своїх планів

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівСьогодні варто провести день у творчості. Згадати свої дитячі хобі та проявити свої нереалізовані мрії — нагода відновити ресурси.

 

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківДень сприятливий для відновлення старих зв’язків та втраченого порозуміння.

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківСприятливий день для втілення своїх задумів у життя. Імовірність того, що вдасться покращити своє фінансове становище, сьогодні велика.

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

Сьогодні утримайтеся від активності у діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій із близькими людьми.

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Діви пов’язнуть у проблемах як на роботі, так і вдома. Але від твоєї гнучності та рішучості залежить, коли саме вони зникнуть.

 

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Ймовірно, що на Терезів чекають складні часи. Тож, варто більше проводити часу з родиною і зміцнювати тил.

 

 

 

Також по темі: Місячний календар на грудень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї зими різним знакам зодіаку Любовний гороскоп на зиму 2021-2022: що пророкують зірки у коханні?

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівУдача на твоєму боці. Тож, сміливо втілюй задумане і фортуна тебе не підведе.

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

На тебе чекають нові знайомства, які можуть перерости у щось більше.

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівСприятливий день для нових зустрічей і знайомств. Очікується прогрес у справах, пов’язаних із комерційною діяльністю, пошуками нових джерел заробітку.

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Сприятливий день. Ймовірно, сьогодні ви досягнете успіху у фінансовій сфері, якщо тільки ілюзорні уявлення не заслонять реальний стан справ.

 

 

Гороскоп на 28 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

Сприятливий день, що відкриває нові перспективи, коригування намічених планів, отримання нового місця або зміну основного джерела заробітку.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
28.12.2021 01:00



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