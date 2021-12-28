Гороскоп на 28 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 28 грудня для Овна

Сприятливий день для початку нової справи або мандрівки. Сміливо приступай до здійснення своїх планів

Гороскоп на 28 грудня для Тельця

Сьогодні варто провести день у творчості. Згадати свої дитячі хобі та проявити свої нереалізовані мрії — нагода відновити ресурси.

Гороско п на 28 грудня для Близнюкі в

День сприятливий для відновлення старих зв’язків та втраченого порозуміння.

Горос коп на 28 грудня для Рака

Сприятливий день для втілення своїх задумів у життя. Імовірність того, що вдасться покращити своє фінансове становище, сьогодні велика.

Гороскоп на 28 грудня для Лева

Сьогодні утримайтеся від активності у діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій із близькими людьми.

Гороскоп н а 28 грудня для Діви

Діви пов’язнуть у проблемах як на роботі, так і вдома. Але від твоєї гнучності та рішучості залежить, коли саме вони зникнуть.

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Ймовірно, що на Терезів чекають складні часи. Тож, варто більше проводити часу з родиною і зміцнювати тил.

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіона

Удача на твоєму боці. Тож, сміливо втілюй задумане і фортуна тебе не підведе.

Гороскоп на 28 грудня для Стрільця

На тебе чекають нові знайомства, які можуть перерости у щось більше.

Гороскоп на 28 грудня для Козерога

Сприятливий день для нових зустрічей і знайомств. Очікується прогрес у справах, пов’язаних із комерційною діяльністю, пошуками нових джерел заробітку.

Г ороскоп на 28 грудня для Водолія

Сприятливий день. Ймовірно, сьогодні ви досягнете успіху у фінансовій сфері, якщо тільки ілюзорні уявлення не заслонять реальний стан справ.

Гороскоп н а 28 грудня для Риб

Сприятливий день, що відкриває нові перспективи, коригування намічених планів, отримання нового місця або зміну основного джерела заробітку.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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