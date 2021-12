Гороскоп на 18 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 18 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Овни, астрологи попереджають: щоб не опинитися в неприємній ситуації 18 грудня, не бійтеся сказати “стоп”.

Тельці, будьте будьте уважні до деталей. Присвятіть день релаксу та активному відпочинку. Насолоджуйтесь красою квітів та ароматом смаколиків.

Близнюкам 18 грудня може принести кілька великих сюрпризів. Ви можете стати центром уваги завдяки своїм неординарним здібностям.

Приділіть час близьким. Вони вже давно чекають на вашу увагу і страждають від того, що у ваших очах вони не є надто важливими.

Леви, будьте певні: зірки знають, що ви хочете. Просто їм потрібен час для того, аби здійснити усі ваші мрії.

Цей день буде вирішальним для Дів. У вас може відбутися зустріч, яка змінить усе життя.

На Терезів 18 грудня чекає приємна звістка. А от друзі можуть намагатися уникати вас весь день. Спробуйте з’ясувати, чому. Можливо, дізнаєтесь щось цікаве.

Скорпіони зможуть використати свої можливості по-максимуму. Остерігайтеся порізів та опіків.

Здоровий спосіб життя піде вам на користь. Він допоможе відновити душевний спокій і набути впевненості в собі.

Сьогодні Козероги ризикують зробити кілька грубих помилок. Тому уважно перевіряйте кінцевий результат своєї роботи.

День добре підходить для встановлення цікавих і корисних зв’язків. Саме час призначити ділову або романтичну зустріч.

18 грудня Риби випромінюватимуть життєву силу і матимуть достатньо енергії, щоб звернути гори.

