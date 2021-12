Гороскоп на 17 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 17 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

У Овнів сьогодні з’явиться шанс втілити свої задуми у життя. Не бійся діяти, усе точно вийде!

Тельцям 17 грудня можуть запропонувати туристичну подорож чи робочу поїздку. Погоджуйся, з неї ти винесеш для себе багато цікавого.

Високі стандарти це добре, але прагнення Близнюків до досконалості може дорого їм коштувати. Адже через своє честолюбство вони витрачають надто багато енергії на дрібниці.

Остерігайся спілкування з непорядними людьми. Інакше може постраждати твоя репутація або фінансове становище.

17 грудня Леви можуть відчути невпевненість у собі та страх перед невідомим. Але не надто переймайся, це відчуття швидко минеться.

Дівам 17 грудня можуть запропонувати нову роботу чи підвищення на посаді. Але не варто одразу про це розповідати усім навколо, інакше активізуються заздрісники.

Зірки пророкують Терезам приємну романтичну зустріч. Не намагайтеся приховувати свої почуття – вони можуть виявитися взаємними.

Астрологи радять Скорпіонам сьогодні особливо ретельно контролювати свою поведінку. Уникай конфліктів на роботі!

Стрільці можуть бути втягнуті у справи, які виявляться їм не під силу. Не погоджуйся на авантюри!

Зірки попереджають: у Козерогів сьогодні можливий приступ транжирства. Але це спонтанне бажання краще стримати. Постарайся не смітити грошима.

Імовірно, Водоліям сьогодні доведеться приймати чужі правила гри. Працювати доведеться не на власні інтереси, а на спільну справу.

Астрологи 17 грудня радять Рибам орієнтуватися лише на власні сили та можливості. А от поради інших можуть виявитися хибними.

