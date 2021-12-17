Гороскоп на 17 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 17 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 17 грудня для Овна

У Овнів сьогодні з’явиться шанс втілити свої задуми у життя. Не бійся діяти, усе точно вийде!

Гороскоп на 17 грудня для Тельця

Тельцям 17 грудня можуть запропонувати туристичну подорож чи робочу поїздку. Погоджуйся, з неї ти винесеш для себе багато цікавого.

Гороско п на 17 грудня для Близнюкі в

Високі стандарти це добре, але прагнення Близнюків до досконалості може дорого їм коштувати. Адже через своє честолюбство вони витрачають надто багато енергії на дрібниці.

Горос коп на 17 грудня для Рака

Остерігайся спілкування з непорядними людьми. Інакше може постраждати твоя репутація або фінансове становище.

Гороскоп на 17 грудня для Лева

17 грудня Леви можуть відчути невпевненість у собі та страх перед невідомим. Але не надто переймайся, це відчуття швидко минеться.

Гороскоп н а 17 грудня для Діви

Дівам 17 грудня можуть запропонувати нову роботу чи підвищення на посаді. Але не варто одразу про це розповідати усім навколо, інакше активізуються заздрісники.

Гороскоп на 17 грудня для Терезів

Зірки пророкують Терезам приємну романтичну зустріч. Не намагайтеся приховувати свої почуття – вони можуть виявитися взаємними.

Гороскоп на 17 грудня для Скорпіона

Астрологи радять Скорпіонам сьогодні особливо ретельно контролювати свою поведінку. Уникай конфліктів на роботі!

Гороскоп на 17 грудня для Стрільця

Стрільці можуть бути втягнуті у справи, які виявляться їм не під силу. Не погоджуйся на авантюри!

Гороскоп на 17 грудня для Козерога

Зірки попереджають: у Козерогів сьогодні можливий приступ транжирства. Але це спонтанне бажання краще стримати. Постарайся не смітити грошима.

Г ороскоп на 17 грудня для Водолія

Імовірно, Водоліям сьогодні доведеться приймати чужі правила гри. Працювати доведеться не на власні інтереси, а на спільну справу.

Гороскоп н а 17 грудня для Риб

Астрологи 17 грудня радять Рибам орієнтуватися лише на власні сили та можливості. А от поради інших можуть виявитися хибними.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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