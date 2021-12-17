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ICTV Ранок 17.12.2021 01:00
17.12.2021 01:00
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Гороскоп на 17 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 17 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 17 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 17 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівУ Овнів сьогодні з’явиться шанс втілити свої задуми у життя. Не бійся діяти, усе точно вийде!

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівТельцям 17 грудня можуть запропонувати туристичну подорож чи робочу поїздку. Погоджуйся, з неї ти винесеш для себе багато цікавого.

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківВисокі стандарти це добре, але прагнення Близнюків до досконалості може дорого їм коштувати. Адже через своє честолюбство вони витрачають надто багато енергії на дрібниці.

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківОстерігайся спілкування з непорядними людьми. Інакше може постраждати твоя репутація або фінансове становище.

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

17 грудня Леви можуть відчути невпевненість у собі та страх перед невідомим. Але не надто переймайся, це відчуття швидко минеться.

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Дівам 17 грудня можуть запропонувати нову роботу чи підвищення на посаді. Але не варто одразу про це розповідати усім навколо, інакше активізуються заздрісники.

 

 

 

Також по темі: Чого чекати від Блакитного Тигра? Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку Любовний гороскоп на зиму 2021-2022: що пророкують зірки у коханні? Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї зими різним знакам зодіаку

Гороскоп на 17 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Зірки пророкують Терезам приємну романтичну зустріч. Не намагайтеся приховувати свої почуття – вони можуть виявитися взаємними.

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівАстрологи радять Скорпіонам сьогодні особливо ретельно контролювати свою поведінку. Уникай конфліктів на роботі!

 

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Стрільці можуть бути втягнуті у справи, які виявляться їм не під силу. Не погоджуйся на авантюри!

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівЗірки попереджають: у Козерогів сьогодні можливий приступ транжирства. Але це спонтанне бажання краще стримати. Постарайся не смітити грошима.

 

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Імовірно, Водоліям сьогодні доведеться приймати чужі правила гри. Працювати доведеться не на власні інтереси, а на спільну справу.

 

 

 

Гороскоп на 17 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

Астрологи 17 грудня радять Рибам орієнтуватися лише на власні сили та можливості. А от поради інших можуть виявитися хибними.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
17.12.2021 01:00



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