Кінець епохи пластикових пакетів? ТОП-5 корисних альтернатив для екосвідомих громадян

Від п’ятниці, 10 грудня в дію вступив закон “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”.

Зрозуміло, що це справа не одного дня, і все відбуватиметься поступово.

На першому етапі заборона стосується розповсюдження пластикових пакетів з товщиною стінок понад 50 мікрометрів у супермаркетах, аптеках, закладах харчування тощо.

Потім пройде ще кілька етапів, аж поки 1 січня 2023 року в Україні не залишаться лише біорозкладні пакети.

“За цей час з’являться більш екологічні альтернативи”, пишуть на сайті Президента.

Але вже сьогодні їх є немало.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про альтернативи пластику, з якими можна іти в магазин просто зараз.

Не варто сумувати за пластиковими пакетами з лого супермаркетів, коли є настільки стильні альтернативи.

Чого тільки вартує авоська!

Нещодавно на неї звернули увагу дизайнери, й радо використали в модних показах.

Вона трендова, практична і багаторазова.

Звісно, ключі сюди не покладеш, але за фруктами й овочами в магазин сходиш.

Шопери вже не перший рік поспіль залишаються у списку модних трендів.

Вони і пакет чудово замінять, і сумку для ноутбуку.

Для виготовлення таких екоторбинок найчастіше використовують льон або сітчастий матеріал.

І найприємніше те, що використовувати їх можна роками.

Зараз дивно усвідомлювати, що винахідник пластику у свій час теж врятував Землю.

Його дуже хвилювала проблема вирубки лісів, яка є актуальною до сьогодні.

Тому ми в жодному разі не закликаємо до нищення “легень планети”. Радше просимо звернути увагу на винахід Валентина Фречки.

Він дійшов до ідеї виготовлення пакетів із опалого листя ще за шкільною партою.

Хіба не геніально?

А хто взагалі сказав, що усе потрібно пакувати у пакети?

Якщо твій внутрішній бунтівник теж хоч раз ставив це питання, тоді ідея загортати продукти в серветки тобі сподобається.

Полягає вона ось у чому:

Бавовняні серветки просочуються бджолиним воском, кокосовою олією та олією жожоба (ці інгредієнти подбають про збереження свіжості).

Їх треба просто промивати під проточною холодною водою.

І прослужать вони цілий рік.

Якщо перераховані вище ідеї здаються ще надто новаторськими та незвичними, тоді спробуй цю альтернативу.

Компостуються вони в домашніх умовах всього за три місяці.

І придбати їх можна за доступною ціною — всього 60 грн за рулон з 50 штук.

Фото: Pexels

